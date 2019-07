​Danas se u BiH očekuje sunčano vrijeme. Tokom poslijepodneva umjeren porast oblačnosti na sjeveru zemlje može usloviti lokalne pljuskove, ponegdje praćene grmljavinom.

Jutarnje temperature od 11 do 17, na jugu od 16 do 22, a dnevne od 24 do 29, na jugu i sjeveru do 32 stepen Celzijusa.

Prognozirane temperature za veče gradove BiH