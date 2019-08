Danas se u BiH očekuje sunčano vrijeme. Poslije podne umjeren porast naoblake u zapadnim i jugozapadnim područjima može usloviti pljuskove i grmljavinu.

Vjetar slab do umjeren uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na jugu od 20 do 25, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni Celzijusa.

Sarajevo + 30 ºC

Banjaluka + 28 ºC

Bijeljina + 28 ºC

Bihać + 26 ºC

Livno + 27 ºC

Mostar + 34 ºC

Zenica + 28 ºC

Trebinje + 29 ºC