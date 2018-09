Sunčano u većem dijelu zemlje

Danas se u većem dijelu BiH očekuje pretežno sunčano vrijeme.

Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini jugozapadni.

Jutarnje temperature od 12 do 18, na jugu od 17 do 22, a dnevne od 22 do 28, na jugu do 31 stepen Celzijusa.

Prognozirane temperature za veće gradove u BiH

Sarajevo 23 ºC

Banjaluka 24 ºC

Bijeljina 25 ºC

Bihać 24 ºC

Livno 22 ºC

Mostar 27 ºC

Zenica 23 ºC

Trebinje 23 ºC

Biometeorološka prognoza

Uz povoljne biometeorološke prilike većina populacije će biti boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata djelimično će se umanjiti. Tokom prijepodneva moguća je pojava magle u dijelu centralne i istočne Bosne, u ostatku dana sunčanije i ugodnije u cijeloj zemlji.