Sunčano uz malu oblačnost

Danas se u BiH očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Jutro prohladno sa mrazom i maglom po kotlinama. Jutarnja temperatura od 4 do 2, na jugu od 2 do 7, a najviša dnevna od 4 do 10, na jugu, sjeveru i sjeverozapadu naše zemlje do 13 stepeni Celzijusa.

Temperature za veće gradove u BiH:

Sarajevo + 4 ºC

Banjaluka + 8 ºC

Bijeljina + 6 ºC

Bihać + 8 ºC

Livno + 5 ºC

Mostar + 10 ºC

Zenica + 7 ºC

Trebinje + 10 ºC

Bioprognoza:

Biometeorološka prognoza je povoljna. Nakon hladnog jutra temperature će porasti i biće ugodnije, uz više sunca. Manje poteškoće kod osjetljivih osoba moguće su pretežno zbog mjestimično tmurnog vremena i magle tokom prijepodneva, pretežno u centralnim dijelovima zemlje. Preporučljivo je posvetiti pažnju odijevanju, posebno tokom jutarnjih časova.