BANJALUKA - U većem dijelu BiH danas će biti pretežno sunčano vrijeme, a u Hercegovini umjereno do pretežno oblačno.

U popodnevnim časovima u Hercegovini mogući lokalni pljuskovi.

Jutarnje temperature od 6 do 11, na jugu od 13 do 17, a najviše dnevne od 17 do 22, na jugu od 23 do 27 stepeni Celzijusa.

Prognozirane temperature za veće gradove BiH