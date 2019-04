BANJALUKA - Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano vrijeme.

Očekuje se vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Jutarnje temperature biće od 2 do 8, na jugu od 8 do 12, a dnevne od 15 do 21, na jugu do 24 °C.

Prognozirane temperature za veće gradove BiH