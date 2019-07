Sunčano uz temperaturu do 31 stepen

Danas se u BiH očekuje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura vazduha uglavnom između 10 i 15°C, na jugu zemlje i do 20°C. Najviša dnevna temperatura vazduha uglavnom između 24 i 29°C, na jugu do 31 stepen Celzijusa.

Prognozirane temperature za veće gradove BiH