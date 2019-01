​BANJALUKA - Danas se u BiH očekuje pretežno sunčano. U jutarnjim časovima po kotlinama Bosne sa maglom i niskim oblacima.

Jutarnja temperatura od 8 do 2, na jugu od 1 do 4, a najviša dnevna od 2 do 3, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne do 7, a u Hercegovini od 3 do 8 stepeni Celzijusa.

Prognozirane temperature za veće gradove BiH

Sarajevo 1 ºC

Banjaluka + 3 ºC

Bijeljina + 2 ºC

Bihać + 4 ºC

Livno 2 ºC

Mostar + 4 ºC

Zenica + 1 ºC

Trebinje + 2 ºC