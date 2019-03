​Danas će u BiH biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Očekuje se slab do umjeren vjetar, a u Krajini povremeno sa jakim udarima.

Jutarnje temperature biće od 0 do 6, na jugu od 4 do 9, a dnevne od 13 do 20 °C.

Prognozirane temperature za veće gradove BiH