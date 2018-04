Sunce i proljetne temperature izmamile zmije

BIHAĆ, GRUDE - Sunce i proljetne temperature izmamili su ovih dana na području Unsko-sanskog kantona zmije, koje izlaze na površinu zemlje iz svojih zimskih skloništa, a uznemirile su poljoprivrednike, koji ovih dana obrađuju svoje parcele.

Tako je u selu Skokovi, nadomak Cazina, poljoprivrednik Bajro Kudić usmrtio zmiju, za koju kaže da je bila duga preko 1,5 metara.

"Izgleda da sam je zahvatio traktorom dok sam frezao njivu i iznenadio sam se kada sam vidio kolika je. Zmije su izgleda poranile ove godine, jer su primijećene na brojnim mjestima oko našeg sela", kaže Kudić.

Prema riječima direktora Veterinarske stanice u Sanskom Mostu Senada Bešića, zasad nema zvaničnih informacija o tome da su se zmije pojavile u neuobičajeno velikom broju.

Prema njegovim riječima, sunce i toplo vrijeme pogoduju ovim gmizavcima zbog toga što su protekla dva mjeseca bila hladna, pa su zmije jedva dočekale prvo sunce da izađu iz skloništa.

"Zmija se ne treba plašiti niti ih ubijati, jer su one važan faktor za očuvanje ravnoteže u eko-sistemu. Ljudi treba da izbjegavaju kretanje nekultivisanim područjima, gdje su visoka trava i kamenite površine, jer zmije najviše vole takva područja. Zmija nikada neće napasti prva, ona djeluje isključivo u samoodbrani", kazao je Bešić.

On je naveo da se protekle godine mogu nazvati "zmijskim" zbog povećanog broja gmizavaca u prirodi. On je istakao kako je broj zmija proporcionalan broju glodavaca kojima se one hrane, a samim tim povećava se vjerovatnoća da dođu u kontakt s čovjekom. Prema njegovim riječima, na ovim prostorima postoje tri vrste zmija otrovnica: poskok, šarka i planinski žutokrug.

Prema podacima iz Zavoda za javno zdravstvo USK, ovdašnje zdravstvene ustanove su opskrbljene dovoljnim količinama seruma protiv zmijskog otrova. U slučaju da zmija ugrize čovjeka, preporučuje se imobilizacija i transport do najbliže zdravstvene ustanove.

A na zmije, i to otrovnice, se žale i Hercegovci, pa je portalu Grude.com čitatelj iz mjesta Tihaljina poslao fotografiju otrovnice koju je ubio pored kuće ovih dana. "Ovo je već drugi poskok u razmaku od samo nekoliko dana kojeg sam ubio skoro na pragu kuće", napisao je taj čitatelj.