Super ljudske priče iz Banjaluke: Daniel Menićanin – talenat koji spaja nauku i muziku

Spajajući svoju ljubav prema tehnologiji i umjetnosti, Daniel Menićanin je dokazao ne samo da stvara, već i da inspiriše pozitivne promjene u društvu i industriji, zbog čega je priča o ovom mladom i uspješnom inovatoru i muzičaru, koju nam je proslijedila Jelena Radanović, nagrađena u okviru konkursa „Super ljudske priče“ u organizaciji kompanije Supernova.

Daniel je svoj put ka uspjehu započeo još u Srednjoj muzičkoj školi “Vlado Milošević” u Banjaluci, gdje je pokazao neizmjernu ljubav prema muzici i sviranju. Nakon završetka srednje škole, nastavio je obrazovanje na Akademiji umjetnosti, gdje je takođe briljirao. Njegova želja da prenese svoje znanje mladima koji dijele istu strast, odvela ga je i do osnivanja udruženja građana “Akordeon”. Ovo udruženje nije samo okupilo mlade harmonikaše, već je stvorilo Dječiji orkestar koji je do sada nastupao na brojnim humanitarnim događajima.

Nakon uspjeha u muzici, Daniel je svoju pažnju usmjerio ka razvoju inovacija i tehnologije. Kao student Fakulteta informacionih tehnologija, aktivno i uspješno radi na različitim projektima. Jedan od njih je “RC platforma kontrolisana pomoću PlayStation 4 kontrolera”, koja je osmišljena sa ciljem da pomogne djeci sa poteškoćama u razvoju. Njegov rad prošao je veoma zapaženo.

Osvojio je nagrade na velikom broju festivala i stručnih konferencija. Početkom ove godine uručena mu je zlatna medalja na INN&TECH konferenciji u Sarajevu i za inovaciju “Razvoj softvera za CNC hidraulične prese”, a nedavno je dobio i Plaketu grada Banjaluka, što mu je, kako kaže, ogroman vjetar u leđa i motivacija za dalji rad u nauci, kulturi i obrazovanju.

"Nisam angažovan samo u domenu nauke. Ne, ja se bavim i muzikom i naukom, koje jedna drugu nadopunju i nikada ne bih mogao da biram samo jednu od te dvije oblasti", rekao je kroz osmijeh Menićanin, nakon što mu uručili nagradu ispred naše kompanije. Naglasio je da mu veoma znači svaki vid podrške, te da je projekat „Super ljudske priče“ zaista odličan jer pruža inspiraciju i promoviše pojedince koji svojim radom ostvaruju pozitivne promjene i rezultate..

Motivacija je, kako ističe, ključna za svaki uspjeh, u šta se i sam najbolje uvjerio, jer je, kako kaže, u osnovnoj školi bio prilično loš đak.

"Nećete vjerovati, ali ja sam u osnovnoj školi bio tek dobar. Trojka. Nastavnici koje sam imao, jednostavno nisu me razumjeli. Sputavali su me na neki način i nisam imao želju da se iskažem. Tek u srednjoj muzičkoj, koju sam upisao kod jednog divnog profesora Aleksandra, koji me je vodio četiri godine, postao sam ono što sam i danas", rekao je Menićanin.

Priča o Danielu Menićaninu je podsjetnik da su snaga volje i podrška okoline ključni za postizanje uspjeha, te da svako ima priliku da svojim radom oblikuje bolju budućnost.

Na konkurs “Super ljudske priče” u organizaciji kompanije Supernova pristigao je impresivan broj priča od strane autora koji su sa ponosom predstavili svoje junake i svakodnevne male heroje.

Cilj ovog projekta jeste da se pronađu i predstave talentovani, inspirativni, hrabri i humani ljudi, koji svojim ponašanjem mijenjaju živote drugih na bolje, a naše okruženje čine ljepšim mjestom za život.

