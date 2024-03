Supružnici žive u podrumu u nemogućim uslovima, ne znaju kako dalje

SANSKI MOST - Teška ekonomska situacija i galopirajuća inflacija u težak ekonomski položaj doveli su brojne građane u Bosni i Hercegovini, a među njima su i supružnici Ernad i Pemba Omerović, koji žive u Sanskom Mostu.

Omerovići preživljavaju od izuzetno skromnih novčanih primanja, koja mjesečno ne prelaze 300 maraka, pa tako Ernad prima skromnu novčanu naknadu za demobilisane borce, dok je njegova supruga u evidenciji socijalnih ustanova.

Supružnici kažu kako im je najveći problem neadekvatan smještaj, jer žive u podrumu jedne stambene zgrade, u prostoru koji su dobili na korištenje kao izbjegle i raseljene osobe.

Međutim, kako kažu, stan je potpuno neuslovan, sa mnogo vlage i neispravnom kanalizacijom i sanitarnim čvorom, odakle se širi neizdrživ i neprijatan miris, te dotrajalom stolarijom, zbog čega ga je teško zagrijati.

"Ovo je starija zgrada i sanitarne cijevi su uništene, pa se širi neizdrživ miris. Otkako smo uselili u ovaj stan, stalno smo bolesni. Supruga ima problema sa mokraćnim kanalima i plućima, a ja sa kičmom, zbog čega nisam u stanju da radim teže fizičke poslove. Također, osjećam i posljedice ranjavanja u ratu, jer su u meni geleri. Pomažu nam ponekad dobri ljudi, ali ni to nije rješenje. Kada mogu, nekad nešto uradim za dnevnicu, ali su i takvi poslovi sve rjeđi", kaže Omerović.

Supružnici dodaju kako su primorani da koriste lijekove koje kupuju i tako troše ionako mizeran kućni budžet.

"Primorani smo da ovako upozorimo na situaciju u kojoj se nalazimo. Obraćali smo se nadležnim institucijama da nam daju drugi smještaj, međutim ništa nije urađeno do sada. Obećavaju nam, a potom se ništa ne dogodi", očajan je Omerović. Inače, treba istaći kako je on iz Banjaluke, a njegova supruga iz Goražda, a poslije rata izabrali su Sanski Most kao mjesto svoga boravka. Nemaju vlastitu imovinu niti bliže robine koja bi im pomogla, pa su prepušteni sami sebi. Svi koji žele da im nekako pomognu više informacija mogu dobiti na broj telefona: 0603409447.

