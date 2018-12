Šušak: Priveli su me da mi kažu da ne smijem da slikam Davora

Vladimir Šušak, novinar BHT-a, priveden je jutros u Policijsku upravu Banjaluka nakon što je pokušao uslikati izvođenje Davora Dragičevića iz zgrade u kola hitne pomoći.

Šušak je rekao da je bio ispred zgrade u trenutku kad je Davor izveden.

"Kad sam to primijetio, ja sam ubrzanim korakom krenuo prema kolima da slikam Davora jer ga nisam uspio uslikati ranije. Nisam uspio, pa sam potom krenuo da se vraćam do glavne ceste kada je izašao jedan od policajaca iz zgrade Policijske uprave pitao šta tradim i da ne smijem tu da budem. Rekao da radim svoj posao i da sam htio samo da uslikam Davora. On je mene pozvao u stanicu, ušao sam u Prijemnu kancelariju. Rekao mi je da ne smijem to da radim i da ne otežavam njima njihov posao. Ja sam rekao da sam sto puta ovdje bio ispred Policijske uprave i da mi nikad niko nije rekao da ne smijem da radim svoj posao. Nije bilo evidentiranja, uzimanja podataka, pregleda telefona i slično. Tako se to završilo", rekao je Šušak.

Dodao je da mu se policajac nije predstavio, niti pitao njega kako se zove.

"Da li je on umeđuvremenu odustao od evidentiranja ja to ne znam. Bio je tu još jedan policajac ne znam da li je bio komandir ili da li je imao neki čin. Nije mi ništa rekao, samo me pustio bez riječi. Ja sam otišao do trga jer sam čuo da se tamo krenulo nešto dešavati", rekao je Šušak.

Istakao je da je jedan policajac vodio Davora pod ruku, i da nije primijetio da li je imao neke povrede.