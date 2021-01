Susnježica i snijeg u ponedjeljak, prestanak padavina u petak

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) i u ponedjeljak se očekuju snijeg i susnježica, jedino će na jugu padati kiša.

Ujutro i tokom većeg dijela dana u većini krajeva biće oblačno sa susnježicom ili snijegom, pa se očekuje i manji porast snježnog pokrivača. Na krajnjem jugu moguća je slaba kiša koja će do podne prestati da pada.

Krajem dana očekuje se smanjenje intenziteta padavina na sjeveru i istoku, ali će ga i dalje biti u višim krajevima i na planinama, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvać slab do umjeren vjetar, pretežno sjevernih smjerova.

Jutarnja temperatura vazduha od minus četiri do jedan, na jugu od pet, na planinama od minus šest, a najviša dnevna od minus dva do dva, na jugu do osam, na planinama od od minus četiri stepena Celzijusova.

Suvo vrijeme sa mogućim sunčanim intervalima očekuje se od utorka, 12. januara, kada će tokom većeg dijela dana biti promjenljivo do pretežno oblačno.

Jutarnja temperatura vazduha biće od minus pet do minus jedan, na jugu od tri, na planinama od minus sedam, a najviša dnevna od minus dva do jedan, na jugu do sedam, na planinama od minus četiri stepena Celzijusova.

Provijavanje slabog snijega moguće je u srijedu, 13. januara, na krajnjem istoku. Uveče i tokom noći u većini predjela biće malo oblaka, ali suvo.

Jutarnja temperatura vazduha od minus četiri do jedan, na planinama od minus šest, a najviša dnevna od minus dva do dva, na jugu do osam, na planinama od minus tri stepena Celzijusova.

Slično vrijeme u prvom dijelu dana biće i u četvrtak, 14. januara, ali će poslije podne i uveče u većini predjela početi da pada susnježica ili snijeg.

U noći na petak, 15. januar, očekuje se prestanak padavina i djelimično raslojavanje oblačnosti.

Jutarnja temperatura vazduha od minus sedam do minus tri, na planinama od minus 12, na jugu do minus dva, a najviša dnevna od minus dva do dva, na jugu do četiri, na planinama od minus četiri.

Dane koji će dalje uslijediti, meteorolozi su nazvali ledenim, jer dnevna temperatura vazduha neće prelaziti nula stepeni.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u nedjelju je preovladavalo oblačno vrijeme i u većini krajeva pada je snijeg.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: