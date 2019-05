"Susret…"- spoj psihologije i umjetnosti

Kada se spoji psihologija i umjetnost, kada se spoji znanje i volja, tada se desi Susret. Susret sa prošlošću, susret sa emocijom, susret sa idejom, vizijom, susret sa radom profesora dr Jovana Savića, jednim od osnivača studija psihologije na Filozofskom fakultetu u Banjaluci. "Susret..." je naziv izložbe njegovih likovnih radova kojim je počelo obilježavanje druge godišnjice rada laboratorije za eksperimentalnu psihologiju za koju se od početka rada Odsjeka za psihologiju zalagao profesor Savić.

Ne čudi zato izbor organizatora izložbe, Strahinje Dimitrijevića i Sonje Stančić, da obilježavanje rada laboratorije za eksperimentalnu psihologiju započnu izložbom koja je podsjećanje i priznanje radu profesora Savića.

"Tokom protekle dvije godine omogućili smo studentima da čuju različita predavanja na teme koje nisu imali priliku da čuju tokom redovnih studija, ostvarili smo saradnju sa kolegama sa Filozofskog fakulteta iz Beograda i Novog Sada, te Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada. Za to vrijeme iskristalisale su se istraživačke oblasti, po kojima će naša laboratorija biti prepoznatljiva, a što će omogućiti i veću naučnu produkciju“, rekao je Strahinja Dimitrijević profesor na Studijskoj grupi za psihologiju. On je istakao da u laboratoriji imaju jasnu viziju kakvu laboratoriju žele i, bitnije, jasan plan kako to i realizovati uz, kao i do sada, podršku i razumjevanje dekana Brane Mikanovića, kao i uprave Univerziteta u Banjaluci.

Možete izložbu nazvati i eksperimentalnom kao i prostor u kojem je organizovana jer profesor Savić nije bio akademski slikar ali ne možete da na platnu ne uočite istraživanje, psihologiju umjetnosti. A baš taj predmet uz opštu psihologiju predavao je dr. Savić.

„Savić je bio svestrana ličnost, odličan psiholog, omiljen profesor, humanista i vizionar, ali i slikar. Za njega je slikarstvo bilo igra i istraživanje, mogućnost da sintetiše psihološko i likovno“, istakla je Sara Ćurlić, recezent izložbe.

Interesantnu izložbu ljubitelji umjetnosti i psihologije mogu pogledati do kraja mjeseca u Laboratoriji za eksperimentalnu psihologiju, Filozofskog fakulteta u Banja Luci. Istim povodom održana su i predavanja na temu „Psihologija snova“ i „Metabolizam grada“.