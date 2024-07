Sutra do 42 stepena

​BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti vruće sa temperaturom vazduha do 42 stepena Celzijusova, a u mnogim predjelima očekuje se tropska noć sa temperaturom većom od 20 stepeni Celzijusovih.

Popodne i uveče očekuje se razvoj oblaka na zapadu i jugoistoku koji će samo ponegdje donijeti kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Padavina će biti uglavnom u brdsko-planinskim predjelima.

Duvaće slab do umjeren jugozapadni vjetar u Hercegovini i zapadnim područjima, a u ostalim krajevima sjeverni i sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura biće od 20 do 26, na jugu i sjeveru do 29, a dnevna od 34 do 42 stepena, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, prenosi "Srna".

Temperatura u 14.00 časova: Čemerno 28, Han Pijesak 30, Kalinovik i Sokolac 31, Kneževo i Mrakovica 32, Gacko, Livno i Mrkonjić Grad 33, Bileća, Srebrenica, Trebinje i Šipovo 34, Novi Grad, Ribnik, Srbac 35, Bijeljina, Bihać, Sarajevo, Tuzla i Prijedor 36, Banjaluka, Doboj, Rudo i Foča 37, Neum i Zenica 38, Višegrad 39 i Mostar 40 stepeni.

