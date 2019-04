Sutra kiša, ali i dalje toplo

​SARAJEVO - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje kiša, ali će i dalje biti toplo, sa temperaturom vazduha od 16 do 21 stepen Celzijusov.

Jutro će biti promjenljivo do pretežno oblačno i suvo, sa temperaturom vazduha od četiri do devet, na jugu do 11 stepeni Celzijusovih.

Nakon kiše koja će padati tokom dana do večeri će biti suvo u većini predjela uz umjerenu oblačnost, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće umjeren vjetar južnog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha danas u 14.00 časova: Bjelašnica tri, Kalinovik 16, Han Pijesak 17, Gacko, Nevesinje i Sokolac 18, Bijeljina i Mrkonjić Grad 19, Banjaluka, Brčko, Neum, Trebinje i Zvornik 20, Doboj, Prijedor, Sarajevo, Srebrenica, Foča, Bileća i Tuzla 21, Bugojno, Rudo i Jajce 22, Višegrad 23, Zenica 24 i Mostar 25 stepeni Celzijusovih.