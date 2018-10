Sutra kiša i hladnije, u planinama moguć snijeg

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će provladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom, biće hladnije u odnosu na prethodne dane, pa je prema večeri u planinama moguć snijeg.

Ujutro će biti pretežno oblačno, na sjeverozapadu sa kišom ponegdje, koja će se tokom dana premještati preko centralnih predjela ka istoku, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.



U drugom dijelu dana na zapadu i sjeveru uglavnom će biti suvo, a mogući su i kraći sunčani intervali, dok će u ostalim krajevima mjestimično padati slaba kiša.



Duvaće slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha od pet do 10, na jugu 13, a najviša dnevna od 10 do 15, na jugu do 20 stepeni Celzijusovih.



Meteorolozi su i za naredne dane najavili svježe vrijeme, pa će se jutarnja temperatura vazduha u planinama spuštati ispod nule, a dnevna neće prelaziti 20 stepeni. Biće oblačno sa kišom, u ponedjeljak češćom u Hercegovini.



Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas je bilo sunčano vrijeme sa umjerenom oblačnosti. U kotlinama u centralnim krajevima prije podne registrovana je magla.



Na Bjelašnici su danas u 14.00 časova izmjerena tri stepena, a na Čemernu i u Kalinoviku 12 stepeni.



Na Sokocu, na Han Pijesku i na Mrakovici bilo je 14 stepeni, na Ivan Sedlu i u Gacku 15, u Krupi na Uni 16, u Srebrenici, Nevesinju, Rudom, Sarajevu, Bihaću i Sanskom Mostu 17, u Banjaluci, Bijeljini, Brčkom, Zvorniku, Višegradu, Novom Gradu i Tuzli 18, u Prijedoru, Srpcu, Ribniku, Šipovu, Livnu i Gradačcu 19, u Doboju, Mrkonjić Gradu i Bugojnu 20 stepeni.



Hercegovina je i danas bila najtoplije, gdje su u Mostaru i Grudama izmjerena 23 stepena, u Trebinju 24, a u Neumu 26 stepeni Celzijusovih