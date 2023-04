Sutra kiša. moguć i snijeg

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti oblačno vrijeme sa kišom, ponegdje sa susnježicom, a u brdsko-planinskim predjelima očekuje se formiranje manjeg snježnog pokrivača.

Popodne i uveče na sjeveru i zapadu očekuje se prestanak padavina, a snijeg će i dalje padati u višim predjelima i na istoku, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na jugu Hercegovine tokom većeg dijela dana biće suvo uz sunčane periode.

Vjetar će biti umjeren do jak, sjevenih smerova, na jugu i na planinama ponegdje uz olujne udare.

Jutarnja temperatura vazduha biće od minus tri na planinama do pet, na jugu do osam, a najviša dnevna od tri do osam, na jugu do 14 stepeni Celzijusovih, prenosi Srna.

Temperatura vazduha izmjerena u 13.00 časova: Han Pijesak devet, Sokolac, Bugojno, Livno 10, Sarajevo, Rudo, Zenica 11, Bihać, Tuzla 13, Trebinje 14, Mrkonjić Grad, Novi Grad, Bijeljina 16, Banjaluka, Doboj 17, Prijedor 18 stepeni Celzijusovih.