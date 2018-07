Sutra kiša poslije podne, uveče jače padavine

BANJALUKA -U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će u prvom dijelu dana biti toplo i suvo vrijeme, a jače padavine očekuju se uveče i tokom noći.

Ujutru će preovladavati pretežno vedro, a magle može biti oko rijeka i ponegdje po kotlinama, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana preovladavaće pretežno sunčano i toplo vrijeme uz dnevni razvoj oblačnosti. Sredinom dana na zapadu i jugoistoku očekuje se jači razvoj oblaka sa povremenim pljuskovima i grmljavinom. Pljuskovi će biti češći u brdsko-planinskim predjelima.

Uveče će oblačnost sa kišom zahvatiti zapadne predjele, a tokom noći se jače padavine šire od zapada preko sjevera ka jugu. Kiša će na istoku početi da pada u utorak ujutro.

Jače, a ponegdje i obilnije padavine očekuju se u većini predjela, osim na krajnjem istoku.

Duvaće slab zapadni promjenjiv vjetar, a tokom noći će sa pljuskovima povremeno biti jakog vjetra.

Minimalna temperatura vazduha od 12 do 18, na jugu do 21, najviša dnevna od 27 do 33 stepeni Celzijusovih. Svježije će biti u višim predjelima.

Na Bjelašnici je u 14.00 časova izmjereno 14 stepeni, na Mrakovici 19, u Srpcu 20 i na Han Pijesku 20, na Ivan Sedlu 21, u Prijedoru, Novom Gradu, Gradačcu i Sanskom Mostu 22, u Banjaluci, Bijeljini, Brčkom, Mrkonjić Gradu i na Sokocu 24, u Doboju, Zvorniku, Tuzli i Srebrenici 25, u Gacku i Šipovu 26, u Istočnom Sarajevu, Bihaću, Livnu i Sarajevu 27, u Višegradu 28, a u Foči, Rudom i Bugojnu 29 stepeni.

U Bileću je u 14.00 časova bilo 30 stepeni, u Trebinju 31, u Grudama 32, a u Mostaru 34 stepena Celzijusova.

Meteorolozi su za naredne dane najavili nestabilno, ali toplo vrijeme, jedino se u utorak, 17. jula, očekuje svježije sa čestom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Tokom dana pljuskovi će biti jači, a ponegdje će biti i obilnijih padavina.

Tek krajem dana padavine će početi da slabe, a u većini predjela prestanak se očekuje tokom noći. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 26, na jugu do 29 stepeni.

Za srijedu, 18. jul, najavljeno je sunčanije i postepeno toplije vrijeme, jedino će na istoku biti nešto oblačnije sa kratkotrajnom kišom tokom popodneva. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 31 stepen.

Sunčano i malo toplije biće i u četvrtak, 19. jula, kada će sredinom dana i tokom popodneva ponegde pasti malo kiše. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 32 stepena.