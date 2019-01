Sutra manje hladno, na istoku i zapadu slab snijeg

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra se očekuje manje hladno i promjenjivo vrijeme, sa provijavanjem snijega na istoku i zapadu.

Ujutro i tokom dana u pojedinim krajevima na istoku i zapadu očekuje se provijavanje slabog snijega, dok će u Hercegovini biti suvo sa sunčanim intervalima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha od minus četiri do nula, u planinama oko minus sedam, a najviša dnevna od minus dva do tri, u planinama oko minus četiri, a na jugu oko pet stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće umjeren do jak sjeverozapadni vjetar, a poslije podne i prema noći na planinama će biti pojačan što će usloviti pojavu vijavica.

Na Božić ujutro biće umjereno do pretežno oblačno i suvo vrijema, a slabo provijavanje snijega očekuje se na krajnjem zapadu i u planinama na istoku. Biće ponovo hladnije sa mrazom, a sa maglom u područjima oko rijeka i po kotlinama.

Tokom dana preovladavaće sunčano vrijeme, jedino će više oblaka biti na planinama, gdje i dalje može padati snijeg.

Jutarnja temperatura vazduha od minus osam do minus četiri, na planinama oko minus 14, a na jugu oko minus jedan stepen. Najviša dnevna temperatura vazduha od minus šest do minus jedan, na jugu do četiri, a na planinama do minus devet stepeni Celzijusovih.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabim snijegom na sjeveru i sjeverozapadu, koji će se do kraja dana i u večernjim časovima proširiti na većinu krajeva.

Na Bjelašnici je danas u 13.00 časova izmjereno minus 12 stepeni, na Čemernu minus sedam, na Han Pijesku minus šest, u Mrkonjić Gradu minus pet, na Sokocu i na Ivan Sedlu minus četiri, u Srebrenici, Nevesinju, Sarajevu i Tuzli minus tri, u Prijedoru, Novom Gradu, Šipovu i Rudom minus dva i Doboj minus jedan.

U Bijeljini, Banjaluci, Srpcu, Gradačcu i Višegradu u 13.00 časova izmjereno je nula stepeni, u Brčkom, Foči, Ribniku, Krupi na Uni, Sanskom Mostu, Bihaću i Livnu jedan, Bileći, Mostaru i Širokom Brijegu tri, u Trebinju pet, a u Grudama i Neumu šest stepeni Celzijusovih.