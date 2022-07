Sutra niže temperature, ponegdje i kratkotrajna kiša

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) sutra će biti toplo vrijeme, uz kratkotrajnu kišu u nekim dijelovima i nešto nižu temperaturu vazduha.

U prvom dijelu dana na sjeveru i zapadu biće promjenljivo oblačno, uz kratkotrajnu kišu samo ponegdje, na jugu i istoku sunčano i vrlo toplo.

U poslijepodnevnim časovima se povremena kiša i pljuskovi sa grmljavinom premještaju ka jugu i istoku, a na sjeveru dolazi do razvedravanja, dok su moguće i lokalne nepogode, uglavnom od centralnih predjela ka istoku zemlje, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Minimalna temperatura vazduha od 17 do 23, na jugu do 26, a maksimalna od 28 do 35, na jugu i jugoistoku do 37 stepeni Celzijusovih.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, duvaće slab vjetar promjenljivog smjera.

Temperatura vazduha izmjerena u 14.00 časova: Han Pijesak 30, Sarajevo, Tuzla, Trebinje, Bileća i Novi Grad 37, Prijedor, Zenica, Doboj i Višegrad 38, Banjaluka i Bijeljina 39, Mostar 41 stepen Celzijusov.