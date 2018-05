Sutra oblačno sa povremenom kišom

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti promjenljivo oblačno vrijeme uz povremenu kišu i dnevnu temperaturu vazduha do 23 stepena Celzijusova.

Ujutru će biti oblačno sa slabom kišom, na jugu pretežno suvo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha biće od devet do 16, a najviša dnevna od 17 do 23, na jugu do 26, a u višim predjelima 13 stepeni Celzijusovih.

Tokom prijepodneva i na jugu će doći do povremenih pljuskova. Od sredine dana i tokom popodneva na sjeveru pretežno suvo uz postepeno razvedravanje, a slaba kiša će i dalje padati na istoku gdje će biti i nešto svježije.

Kasnije popodne biće pretežno suvo, a uveče će se povremeni pljuskovi javljati ponegdje u Semberiji i na sjeveru duž rijeke Save.

Vjetar će biti slab do umjeren, uglavnom sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini umjerena bura, podaci su Federalnog hidrometerološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 14.00 časova: Bjelašnica osam, Gacko, Sarajevo i Livno 17, Nevesinje i Han Pijesak 18, Bileća, Sokolac i Manjača 19, Krupa na Uni, Novi Grad, Srbac, Trebinje, Istočno Sarajevo i Kotor Varoš 20, Banjaluka, Doboj, Mrkonjić Grad, Srebrenica, Foča, Kneževo, Bugojno i Krupa na Vrbasu 21, Ribnik i Tuzla 22, Višegrad i Šipovo i Mostar 23, Rudo 24, Višegrad i Zvornik 26 stepeni Celzijusovih.