Sutra osjetan pad temperature vazduha

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje osjetno svježije vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Ujutro će na sjeveru i zapadu preovladavati oblačno sa kišom, te češćim i obilnijim pljuskovima na jugozapadu. U ostalim krajevima prema istoku biće promjenjivo oblačno i suvo, a vedro na sjeveroistoku, istoku i jugu.

Tokom dana očekuje se znatno svježije i pretežno oblačno vrijeme sa čestom kišom, dok će u centralnim krajevima i u Hercegovini biti obilnijih pljuskova sa grmljavinom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.



Prestanak padavina očekuje se krajem dana u zapadnim krajevima, a na istoku tokom noći i ponedjeljak ujutro.



Na jugu će duvati jugoistočni vjetar, na sjeveru i zapadu sjeverozapadni, a na istoku promjenjiv. Poslijeepodne će u svim predjelima vjetar okrenuti na sjeverozapadni, umjerene jačine.



Biće znatno svježije. Na zapadu će biti veoma svježe sa malim izmjenama dnevne temperature, dok se na istoku očekuje manje svježe vrijeme.



Minimalna temperatura vazduha od 10 do 16, na istoku i jugu do 20, a najviša dnevna od 17 do 22, na istoku i jugu do 26 stepeni, dok će na planinama na zapadu biti svježije.



Narednih dana očekuje se stabilizacija vremena, ali dnevna temperatura vazduha neće prelaziti 30 stepeni Celzijusovih.



Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, od podneva su registrovani lokalni pljuskovi i grmljavina u pojedinim krajevima.



Na Bjelašnici je danas u 14.00 časova izmjereno 16 stepeni, na Han Pijesku 18, u Bihaću 22, na Mrakovici 23, na Ivan Sedlu i u Kalinoviku 24, u Nevesinju 25, u Gacku, Šipovu i Krupi na Uni 26, u Novom Gradu i Mrkonjić Gradu 27, u Srpcu, Sarajevu, Sanskom Mostu i Livnu 28, a u Zvorniku, Bileći i Gradačcu 29 stepeni.



U Banjaluci, Trebinju, Brčkom, Doboju, Prijedoru, Foči, Rudom, Bugojnu i Tuzli izmjereno je 30 stepeni, u Višegradu 31, dok je Mostar bio najtopliji sa 32 stepena Celzijusova.