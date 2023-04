Sutra pretežno oblačno sa povremenom kišom

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti pretežno oblačno vrijeme uz povremenu kišu i pljuskove.

Prijepodne biće suvo uz sunčane periode uz postepeno naoblačenje sa zapada, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Od sredine dana biće promjenljivo uz povremenu kišu i pljuskove, prvo na zapadu, zatim u većini predjela.

Vjetar će biti slab, sjeverni i sjeveroistočni, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha biće od tri do osam, na jugu do 10, a najviša dnevna od 10 do 16, na jugu do 18 stepeni Celzijusovih.

Temperatura vazduha izmjerena u 13.00 časova: Han Pijesak dva, Sokolac pet, Čemerno šest, Srebrenica sedam, Bijeljina, Mrkonjić Grad, Rudo, Doboj 10, Bugojno, Sarajevo 11, Banjaluka, Livno, Zenica 12, Tuzla 13, Bileća 14, Novi Grad, Prijedor 15, Bihać 16, Mostar 17 stepeni Celzijusovih.