Sutra promjenljivo i nestabilno vrijeme sa kišom

SARAJEVO - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra će biti promjenljivo i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Ujutro i prijepodne ponegdje na sjeveru očekuje se prolazna slaba kiša ili pljusak, u ostalim krajevima promjenljivo i uglavnom oblačno uz sunčane periode.

Od sredine dana jače naoblačenje se očekuje na jugu i jugozapadu koje će se poslije podne širiti ka ostalim krajevima i usloviti kišu i pljuskove praćene grmljavinom.

Lokalno su moguće nepogode u vidu obilnijih padavina i mjestimične pojave grada, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Prema večeri i noći na srijedu dolazi do postepenog prestanka padavina, a samo će lokalno na sjeveru biti moguća prolazna kiša i pljusak sa grmljavinom.

Na krajnjem jugu tokom većeg dijela dana biće promjenljivo vrijeme uz smjenu sunčanih i oblačnih perioda, te povremenu prolaznu kišu i pljuskove sa grmljavinom.

Duvaće slab do umjeren vjetar, sjeverni do sjeveroistočni, kasnije tokom dana promjenljiv, povremeno i pojačan. U Hercegovini slab do umjeren jugozapadni.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od 16 do 21, u višim predjelima od 12, a dnevna od 23 na jugozapadu do 32 na sjeveroistoku i krajnjem jugu, u višim predjelima 21 stepen Celzijusov.

U Srpskoj i FBiH danas je umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a do kraja dana lokalno se očekuju padavine i grmljavina, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 14.00 časova : Bjelašnica 14, Drinić 19, Čemerno 21, Ribnik 22, Mrkonjić Grad 23, Gacko, Kalinovik, Sokolac i Han Pijesak 24, Srebrenica 25, Novi Grad 26, Bijeljina i Sarajevo 27, Banjaluka, Doboj, Zvornik, Prijedor, Srbac i Foča 28, Rudo 29, Neum 30, Višegrad 31, Bileća 32, Trebinje 33 i Mostar 36 stepeni Celzijusovih, prenosi Srna.

