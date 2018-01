Sutra promjenljivo oblačno, sa sunčanim intervalima

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će preovladavati promjenljivo oblačno i suvo vrijeme, sa sunčanim intervalima, saopšteno je iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Ujutro će biti hladnije sa mrazem, mjestimično tmurno i maglovito vrijeme, dok se tokom dana očekuje umjereno oblačno, sa sunčanim intervalima.Vedro i sunčano biće u Hercegovini i na jugozapadu Krajine.

Jutarnja temperatura vazduha biće od minus osam do minus dva, na jugu do dva stepena Celzijusova. Najviša dnevna temperatura vazduha biće od nula do šest, na jugu do osam, u višim predjelima do minus dva stepena Celzijusova.

Krajem dana na sjeveru biće pretežno oblačno, a u noći su moguće i slabe padavine.

U utorak, 23. januara, biće umjereno i pretežno oblačno i uglavnom suvo. Slabe kiše ili rosulje ponegdje može biti samo na sjever, dok se provijavanje slabog snijega očekuje na planinama na istoku.

Na jugu biće sunčanije. Najviša dnevna temperatura vazduha biće od četiri do 10, u višim predjelima od jedan Celzijusov stepen.

U srijedu, 24. januara, jutro će biti hladno sa mrazem i maglom po kotlinama i duž rijeka. Tokom dana biće pretežno sunčano, sa malo oblaka i toplije. Najviša dnevna temperatura vazduha biće od četiri do 11, u višim predjelima od dva stepena Celzijusova.

U četvrtak, 25. januara, ujutro će biti hladno sa mrazem i pretežno vedro, a po kotlinama i duž rijeka sa maglom. Tokom dana biće pretežno sunčano sa malo oblaka, a prema kraju dana na sjeveru i zapadu oblačnije. Najviša dnevna temperatura vazduha biće od četiri do 10, u višim predjelima do dva stepena Celzijusova.

U Srpskoj i Federaciji BiH danas je oblačno sa kišom, dok u višim predjelima pada snijeg.

Vjetar i slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni, navode iz Federalnog hidrometorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Bjelašnica minu tri, Han Pijesak minus jedan, Gacko, Kalinovik, Višegrad, Nevesinje, Rudo, Sokolac jedan,Mrakovica, Bijeljina dva, Srebrenica, Tuzla i Sarajevo tri, Mrkonjić Grad, Bileća, Srbac, Banjaluka, Zvornik i Bugojno četiri, Prijedor, Šipovo, Doboj pet, Trebinje, Krupa na Uni i Mostar šest, Ribnik sedam, Novi Grad osam, te Neum 10 stepeni Celzijusovih.