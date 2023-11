Sutra sahrana tužioca Zorana Bulatovića

BANJALUKA - Zoran Bulatović, glavni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji je preminuo juče u Banjaluci u 67. godini, biće sahranjen sutra (četvrtak) u 15 časova na gradskom groblju Urije u Kozarskoj Dubici, potvrđeno je "Nezavisnim novinama".

Sahrani će prethoditi komemoracija, u 13 časova, u zgradi opšine Kozarska Dubica.

Odlukom VSTV-a BiH, Bulatović je 2021.godine imenovan za glavnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci.

Bulatović je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci 1979. godine, a pravosudni ispit položio je 1980. godine u Sarajevu.

Pravosudnu karijeru je započeo u avgustu 1979. godine, na poziciji pripravnika u Opštinskom javnom tužilaštvu u Bosanskoj Dubici.

Po završetku pripravničkog staža nastavlja raditi kao zamjenik opštinskog javnog tužioca u istom tužilaštvu do 1982. godine. Za sudiju Opštinskog suda Bosanska Dubica izabran je 1982. godine.

Karijeru nastavlja u Opštinskom javnom tužilaštvu u Kozarskoj Dubici kao opštinski javni tužilac od 1986. do 1993. godine. Od 1993. do 1996. godine radio je kao pravnik u PP "Plimex" u Kozarskoj Dubici. Advokatskom praksom se bavio od 1996. do 2004.godine.

Za tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci imenovan je 2004. godine, a za zamjenika glavnog javnog tužioca 2011. godine.

Bio je aktivan član Udruženja tužilaca Republike Srpske od 2005. godine. Iza njega su ostali sin, kćerka i supruga.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.