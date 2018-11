Sutra slab snijeg, tokom sedmice kiša

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će preovladavati promjenjivo oblačno vrijeme uz provijavanje slabog snijega, a prema večeri očekuje se jače naoblačenje sa padavinama.

Ujutro i prijepodne biće oblačno i hladno vrijeme, uz provijavanje slabog snijega u zapadnim, sjevernim i višim predjelima na istoku, dok će u ostalim krajevima biti suvo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana očekuje se umjereno i pretežno oblačno i suvo vrijeme. Popodne će novo naoblačenje sa juga i jugozapada usloviti padavine, kišu u Hercegovini i u nižim predjelima, a snijeg i susnježicu u zapadnim i sjevernim krajevima i na planinama. Duvaće slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova.

Jutarnja temperatura vazduha od minus tri do dva, na jugu do pet, a najviša dnevna od dva do sedam, na jugu do 12 stepeni Celzijusovih.

Meteorolozi su za utorak, 20. novembar, u većini krajeva najavili kišu, a slabog snijega može biti mjestimično. Tokom dana snijeg će preći u kišu, osim na planina na zapadu, dok će u Hercegovi i na jugozapadu kiša jačati uz mogućnost obilnijih pljuskova.

Na sjeveru će duvati slab sjeverni vjetar, a u ostalim krajevima umjeren jugoistočni, u Hercegovini pojačan i jak jugo. Najviša dnevna temperatura vazduha od dva do pet u Krajini, a u ostalim krajevima od sedam do 11, na jugu Hercegovine do 16 stepeni Celzijusovih.

Toplije, ali kišovito očekuje u srijedu, 21. novembra. Padavine će od sredine dana u većini krajeva prestati, kada se očekuje i smanjenje oblačnosti. Oblačnije će ostati na jugoistoku gdje i dalje može biti malo kiše koja će do večeri prestati.

Najviša dnevna temperatura vazduha od pet do 12, na jugu do 16 stepeni Celzijusovih.

U četvrtak, 22. novembra, uglavnom će biti bez padavina, samo ponegdje u centralnim i istočnim krajevima može pasti malo kiše. Najviša dnevna od sedam do 12, na jugu do 16 stepeni.

Najhladnije danas u 13.00 časova bilo je na Bjelašnici gdje je izmjereno minus šest stepeni, na Han Pijesku i na Čemernu izmjerena su minus četiri, u Kalinoviku i na Ivan Sedlu minus tri, na Sokocu i u Mrkonjić Gradu minus jedan, a na Mrakovici, u Srebrenici i Bugojnu nula stepeni.

U Rudom, Krupi na Uni, Sarajevu, Tuzli i Gradačcu izmjeren je jedan stepen, u Banjaluci, Bijeljini, Doboju, Ribniku, Srpcu i Sanskom Mostu dva, u Brčkom, Foči, Zvorniku, Nevesinju i Bihaću tri, u Prijedoru, Novom Gradu i Livnu četiri, u Bileći devet, u Mostaru 10, u Trebinju 11 i u Neumu i Širokom Brijegu 12 stepeni Celzijusovih.