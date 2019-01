Sutra stižu padavine

SARAJEVO - U većini krajeva Republike Srpske i Federacije BiH /FBiH/ sutra će biti oblačno sa slabim padavinama, koje će stići sa sjevera i do kraja dana se proširiti na ostale dijelove zemlje.

U nižim predjelima očekuje se kiša, a snijeg i susnježica u višim. Prema večeri, slab snijeg padaće u većini krajeva, osim na jugu, gdje će padati kiša.



Duvaće slab do umjeren, povremeno pojačan ili jak, sjeverni i sjeverozapadni vjetar, saopšteno je iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.



Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, minimalna temperatura vazduha iznosiće od minus tri do dva stepena Celzijusa, na jugu do pet, a najviša dnevna od nula do pet, na jugu do 10 stepeni Celzijusovih.



U Republici Srpskoj i FBiH danas je preovladavalo sunčano vrijeme, sa malom do umjereno oblačnošću.



Temperatura vazduha izmjerena u 13.00 časova: Bjelašnica minus 10, Kalinovik i Čemerno minus jedan, Ivan sedlo nula, Mrakovica i Gacko jedan, Han Pijesak dva, Sarajevo i Novi Grad tri, Sokolac, Nevesinje Srebrenica i Tuzla četiri, Prijedor, Bihać, Bugojno, i Sanski Most pet, Bijeljina, Brčko i Zvornik šest, Banjaluka i Doboj sedam, Višegrad osam, Bileća devet, Mostar i Trebinje 10, te Neum 12 stepeni Celzijusovih.