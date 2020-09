Sutra sunčano, poslije podne kiša na jugoistoku

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje pretežno vedro i sunčano vrijeme uz sjeverni vjetar, a poslije podne mogući su pljuskovi na jugoistoku.

Jutarnja temperatura vazduha od 14 do 18, na planinama od 10, na jugu i sjeveru do 19 stepeni, a najviša dnevna od 21 do 26, na planinama od 20, na jugu i sjeveru oko 30 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Sunčano vrijeme, uz malo dnevnu oblačnost, očekuje se u utorak i srijedu, 8. i 9. septembra, ali već u četvrtak, 10. septembra, očekuju se pljuskovi od jugozapada ka istoku, dok će u ostalim krajevima biti pretežno sunčano.

Temperatura vazduha neće se bitnije mijenjati ni u jutarnjim časovima, niti tokom dana.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava pretežno sunčano vrijeme.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Bjelašnica 16, Čemerno 22, Kneževo i Mrakovica 23, Han Pijesak 24, Kalinovik i Ivan Sedlo 25, Istočno Sarajevo, Majevac, Mrkonjić Grad, Rudo, Sokolac i Foča 26, Višegrad, Novi Grad, Ribnik, Srebrenica Bugojno, Gradačac, Sanski Most i Šipovo 27, Topola, Banjaluka, Gacko, Zvornik, Prijedor Livno, Sarajevo, Tuzla i Srbac 28 stepeni.

U Doboju i Širokom Brijegu danas je izmjereno 29 stepeni, u Bijeljini, Bileći, Trebinju i Zenici 30, a u Mostaru i Neumu 33 stepena Celzijusova.