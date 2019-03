Sutra temperatura vazduha do 24 stepena

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će preovladavati suvo vrijeme sa kraćim sunčanim intervalima, a dnevna temperatura vazduha porašće do 24 stepena Celzijusova.

Ujutru će biti pretežno vedro, jedino će malo oblaka biti u visokoj Hercegovini. Tokom dana pretežno vedro i sunčano sa prolaznom oblačnošću, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće umjeren vjetar južnih smjerova, mjestimično sa jakim naletima, koji će tokom dana slabiti.

Minimalna temperatura vazduha od tri do 10. Najviša dnevna temperatura od 15 do 21, na jugu i sjeveru ponegdje do 24 stepena Celzijusova, a na planinama do 12 stepeni.

Meteorolozi su od ponedjeljka ponovo najavili naoblačenje i padavine, te se u višim predjelima ponovo može očekivati susnježica, u nižim kiša, a u Hercegovini pljuskovi.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, vedro vrijeme danas preovladava u Hercegovini i na jugozapadu, dok je u ostalim krajevima pretežno oblačno vrijeme.

Najtoplije danas je bilo na sjeverozapadu, pa je tako u Bihaću, Sanskom Mostu, Krupi na Uni i Ribniku izmjereno 20 stepeni, u Prijedoru, Šipovu, Doboju i Bugojnu 19, u Banjaluci, Mostaru, Neumu, Zvorniku, Tuzli, Mrkonjić Gradu, Novom Gradu i Srpcu 18, u Brčkom, Foči i Grudama 17, u Trebinju, Sarajevu i Srebrenici 16, a u Bijeljini, Bileći i Širokom Brijegu 15 stepeni.

Na Mrakovici i u Livnu izmjereno je 14 stepeni, u Nevesinju 13, na Sokocu, na Ivan Sedlu, u Rudom i Višegradu 12, na Han Pijesku i u Gacku 11, na Čemernu i u Kalinoviku deset i na Bjelašnici minus jedan stepen Celzijusov.