Sutro sunčano

Banjaluka - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra će preovladavati sunčano vrijeme, uz najvišu dnevnu temperaturu do 28 stepeni Celzijusovih.

Jutro će biti svježe sa malom do umjerenom oblačnošću, dok će oko rijeka i po kotlinama biti magle, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.



Tokom dana sunčano uz malu do umjerenu dnevnu oblačnost, koje će biti više u centralnom planinskom pojasu.



U Republici Srpskoj i FBiH danas preovladava promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima.



Do kraja dana na jugoistoku Hercegovine je moguć lokalni pljusak, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.



Temperatura vazduha u 14.00 časova: Bjelašnica osam, Han Pijesak i Kalinovik 18, Mrakovica i Čemerno 19, Klekovača, Gacko i Ivan Sedlo 20, Kneževo, Sokolac, Mrkonjić Grad i Sarajevo 21, Krupa na Uni, Srebrenica i Livno 22, Majevac, Istočno Sarajevo, Nevesinje, Šipovo i Ribnik 23, Mlječanica, Bihać, Bugojno, Gradačac, Sanski Most i Tuzla 24, Novi Grad, Bileća, Rudo, Prijedor i Srbac 25, Višegrad, Banjaluka i Brčko 26, Bijeljina 27, Trebinje 28 i Mostar 30 stepeni Celzijusovih.