Svaki treći testirani muškarac u Srpskoj nije otac djeteta

BANJALUKA - Na adresu Zavoda za sudsku medicinu Republike Srpske godišnje u prosjeku stigne oko 60 zahtjeva za utvrđivanje očinstva, a svaki treći ili četvrti testirani muškarac nije otac djeteta, rekao je Srni šef DNK laboratorije ovog zavoda Zoran Obradović.

"Oko 23 odsto su negativna očinstva, odnosno podnosilac zahtjeva nije otac djeteta. To je procenat koji se uklapa u evropske, ali i svjetske prosjeke. Dakle, svaki treći ili četvrti testirani muškarac nije otac djeteta", naveo je Obradović.

Obradović je naglasio da je važno istaći riječ "testirani", jer se u javnosti često ovakva izjava protumači pogrešno.

"Dešavalo se da imamo bombastične naslove u medijima da svaki treći ili četvrti Srbin nije otac djeteta, a podaci se odnose na testirane muškarce", rekao je Obradović.

Prema njegovim riječima, trećina slučajeva su zahtjevi po nalogu suda, uglavnom žena koje dokazuju očinstvo, a dvije trećine po privatnom zahtjevu koji pokreću muškarci.

Obradović je podsjetio da za podnošenje ovog zahtjeva ne treba saglasnost majke, ako je muški roditelj upisan u matičnu knjigu rođenih kao otac djeteta.

"Zakon o porodičnim odnosima propisuje da otac koji sumnja da dijete nije njegovo može podnijeti sudu zahtjev za utvrđivanje očinstva do navršene prve godine djeteta, ali da ima mogućnost to učiniti i kasnije, u slučaju dobijanja informacija koje ukazuju da ima osnovanu sumnju", pojasnio je on.

Obradović je rekao da u Zavod ne stižu samo zahtjevi za utvrđivanje očinstva iz Republike Srpske i BiH, već i iz susjednih država Srbije i Hrvatske.

On je naveo da u cijeloj Evropskoj uniji postoji mogućnost privatne DNK analize, osim u Francuskoj, gdje je obavezan sudski nalog.