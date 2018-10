Sve češće zvone telefoni kod dimnjačara: Dimnjake čiste kad zagusti

BANJALUKA, ZENICA - S obzirom na to da je grijna sezona pred vratima, čišćenje dimnjaka se zahuktava, te su telefoni dimnjačara već počeli da zvone, a velike gužve očekuju u narednom mjesecu.

Zvonko Kovačević, dugogodišnji dimnjačar iz Banjaluke, savjetuje građanima da dimnjake čiste redovno, na vrijeme, kako bi izbjegli gužve.

"Posao je već postao intenzivniji, još nije pretjerana gužva, ali se očekuje u oktobru. Uspijevamo odgovoriti na sve pozive i očistiti dimnjake na vrijeme, međutim problem je to što kod nas ljudi čiste dimnjake 'pet do 12'", rekao je Kovačević i dodao da bi dimnjake trebalo čistiti tokom ljeta, kada nema gužvi, te da postoje i rijetki građani koji dimnjake očiste odmah nakon sezone grijanja.

On kaže da nečišćenjem dimnjaka može doći do njegovog zapaljenja, ali i do mnogo većih posljedica. Cijena čišćenja dimnjaka je 20 KM, kaže Kovačević i ističe da je ona tolika već duži period, te da se neće mijenjati.

"Realna cijena bi trebalo da bude viša, s obzirom na to da je poskupjelo gorivo i mi dimnjačari se vozimo dok odemo sa jednog na drugo mjesto", smatra on.

Demir Halimić Dimko, dimnjačar iz Zenice, koji radi na području od Sarajeva do Zenice, kaže da su građani polako počeli da čiste dimnjake, ali da ipak najviše zovu tek kada zagusti.

"Dimnjaci se moraju čistiti, kako ne bi došlo do pucanja ili zapaljenja, a u najgoru ruku zbog prljavih dimnjaka nekom može da izgori kuća", kaže on.

Prema njegovim riječima, cijena čišćenja dimnjaka četkom-kuglom je 30 KM, dok mašinsko čišćenje košta 60 KM.

"Mašinsko čišćenje je bolje, jer ono učini da dimnjak bude 95 odsto čist, te je zbog toga i skuplje", rekao je Halimić i dodao da cijene ne bi trebalo da se mijenjaju.