Sve na jednom mjestu: IT babice spremne za "eBebu"

Sve počinje i završava se u porodilištu, barem što se tiče obimne papirologije za prijavu novorođenčeta radi koje se nekad danima obigravalo po šalterima.

Tako bi se u najkraćem mogao opisati projekat "eBeba" koji je implementirala kompanija Prointer ITSS.

U pitanju je informacioni sistem koji roditeljima u Republici Srpskoj omogućava da na osnovu obrasca popunjenog u porodilištu na kućnu adresu dobiju bebin izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, potvrdu o prebivalištu i prijavu na zdravstveno osiguranje.

Babice, uvijek "glavne" u porodilištu i sad imaju tu ulogu. One su te koje u sistem unose osnovne podatke o roditeljima i bebi i pokazalo se da su i taj dio posla uspješno savladale, kaže Ivana Nosović, QA za projekat "eBeba" iz kompanije Prointer ITSS.

"Naš tim je obišao svih 12 porodilišta u Srpskoj i svi su prošli obuku za rad na aplikaciji. Cilj ovog velikog i zahtjevnog projekta bio je da roditeljima olakšamo taj 'administrativni' dio posla oko prinove, ali i da osmislimo sistem koji neće biti komplikovan za upotrebu. Kad sam vidjela kako to babice rade, znala sam da smo u tome i uspjeli", objašnjava Ivana.

Otkriva da su se, očekivano, mlađe sestre u porodilištu radije hvatale u koštac sa ovim informatičkim izazovom, ali da ni one koje broje dane do penzije nisu zaostajale.

"Sestre su se obično na licu mjesta dogovarale ko će taj posao preuzeti u većoj mjeri, a nama je bilo posebno važno da sve uspješno savladaju", kaže Ivana.

Obuka je vrlo brzo savladana jer smo se obradovali sistemu koji će nam svima olakšati posao, smatra Aleksandra Topić, glavna medicinska sestra na Klinici za ginekologiju i akušerstvo UKC RS.

"Najveću korist imaće roditelji koji će sada više vremena provoditi sa svojom bebom, umjesto da hodaju od institucije do institucije i završavaju papirologiju bez koje se ne može. Sve se to sada završava ovdje kod nas", kaže Topić.

"Nekoliko klikova" u porodilštu, zamijenilo je, između ostalog, i nekadašnje ručno popunjavanje podataka u obrasce sa kojima je, najčešće otac, morao da nastavi put od institucije do institucije. Put do kompletnih i preglednijih podataka olakšan je i zdravstvenim radnicima, jer su sve informacije o novorođenčetu i porođaju praktično na jednom mjestu. I za sve to vam treba najviše desetak minuta, kaže Aleksandra Vujadinović, projekt menadžer u Prointeru.

"Doduše, to prolazno vrijeme već smo skratili, jer se pokazalo da nakon nekoliko popunjenih obrazaca sestre taj posao završavaju i duplo brže. Važno je napomenuti da sve i ne mora da bude gotovo istog trenutka, jer svaka prijava može da se dopunjava i nastavlja. Dakle, aplikacija može biti otvorena od trenutka prijema porodilje pa sve do otpusta sa bebom", kaže Aleksandra.

Za koju god se opciju u "eBebi" babice odlučile, rezultat je isti – uvezivanjem registara i službi, svaki novi stanovnik Republike Srpske u jednom trenutku dobija svu potrebnu dokumentaciju.