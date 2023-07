Sve opasnije oluje prijete i BiH (FOTO)

Nepogode kakvima svjedočimo ovih dana u različitim dijelovima BiH i regiona, snažne vjetrove, grad, jake kiše, imali smo i ranije, ali prvi put se one dešavaju u serijama, ukazuje bh. stručnjak, hidrolog, bivši dekan i profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu UNSA-e akademik, Muriz Spahić.

Na pitanje koliko je čovjek doprinio sve ekstremnijim vremenskim uslovima, on odgovara parafrazirajući prastaru izreku: "Radite od Zemlje šta hoćete, a ona zna kako će vam vratiti."

Nastanak pijavica

"I ličnim iskustvom, kroz bavljenje klimatologijom, meteorologijom, hidrologijom, mogu potvrditi da je ovakvih pojava bilo jednom ili dvaput tokom ljeta, a sada imamo seriju sukcesivnih pojava na određenim mjestima i to nisam zapamtio. Kad tražimo uzroke, moramo utvrditi otkuda tolika količina padavina, zašto su se desile poplave, a to je već serija problema u koju je upetljan i čovjek" kaže Spahić.

Pojašnjavajući nastanak razornih pijavica, on podsjeća da je ova godina veoma topla te pruža idealne uslove za ciklonske aktivnosti koje nam liče na tajfune, odnosno tornada.

"To nastaje kao produkt izdizanja enormno toplog i vlažnog vazduha koji započne vrtloženje zraka u sebi, uvlači vazduh izvan vrtloga u svoje središte, izdiže ga i obrazuje oblak koji se potom spušta do zemlje. Na moru se takva pojava naziva pijavica, a na kopnu vrtlog. Ovakva vrtloženja imaju ogromnu brzinu kretanja, pa na moru usisavaju ribe, a na kopnu mogu čupati stabla i nositi automobile, jer brzina kretanja u novoformiranoj vazdušnoj masi iznosi do 150 do 200, čak i više od 200 kilometara na sat" navodi Spahić.

Najviša šteta

Dodaje da se takve vazdušne mase kreću prema područjima s najnižim vazdušnim pritiskom, a to su i ovaj put prostrane ravnice, gdje je tlo najzagrijanije, prenosi "Avaz".

"Zato niska područja dožive najviše štete, a kada takav sistem skrene prema planinama, onda se razbija i nestaje. Zato će planinski dijelovi BiH rijetko imati ovakvih nepogoda s katastrofalnim posljedicama" kaže Muriz Spahić.