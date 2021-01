Sve više prijava protiv Aleksića i strašnih ispovijesti: Kada vrisnu utišani glasovi

BANJALUKA - Nekoliko dana nakon što je mlada glumica Milena Radulović prijavila svog profesora glume Miroslava Miku Aleksića za silovanje i dva dana nakon što je pokrenuta Facebook stranica "Nisam tražila", region potresa sve više ispovijesti žena koje su se susretale sa zlostavljanjem.

Iako je najviše onih koji svoja negativna iskustva dijele iz glumačkih akademija ili pozorišnih kuća, sve je više i žena iz drugih branši, koje su se, nažalost, susretale sa nekim oblikom nasilja.

Radulovićeva, koja je prva prijavila Aleksića i javno istupila sa pričom, danas je saslušana u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, a do zaključenja ovog broja "Nezavisnih" bilo je već 20 djevojaka koje su prijavile Aleksića.

Prema saopštenju MUP-a Srbije, prijave su im pristizale iz sata u sat. Istovremeno, ogromnu podršku ženama koje su prijavile i prošle kroz zlostavljanje pruža regionalna javnost, a podršku su juče uputile i ministarke u Vladi Kantona Sarajevo.

Zbog velikog interesovanja javnosti za ovaj slučaj, ali i činjenice da su na stranici "Nisam tražila" indirektno prozvani mnogi zaposleni Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu, oglasio se i Srđan Vuletić, dekan ove akademije, koji je pozvao sve studente koji su imali takva iskustva na prijavu nasilja i neprimjerenih stvari.

"Mi smo kao Akademija, iako nismo zaprimili nijednu prijavu do sada, odlučili da ne ostanemo gluhi na ono što se dešava na društvenim mrežama. Otvorili smo mogućnost, pravimo korake i protokole neophodne za takve slučajeve, ako ih ima. Naravno da podržavamo da svi treba da istupe i kažu svoja iskustva po bilo kom osnovu svake zloupotrebe: seksualno uznemiravanje ili nasilje. Mislimo da je to jedini pravi način", istakao je Vuletić.

Kada je preduzimanje konkretnih koraka u pitanju, Vuletić je istakao da je formirana komisija u kojoj su i predstavnici studenata, te će djelovati zajedno. "Neka ljudi prijave, a naša komisija unutar koje su i studenti će u ime Akademije izaći na čistac s ovom situacijom", naveo je Vuletić.

Brojne ispovijesti na stranici "Nisam tražila" iz sata u sat dovode do toga da se zapitamo kakvo smo društvo u cjelini i do koje smo zapravo mjere ogrezli u nasilju i zlostavljanju žena.

Hrvatska glumica Dora Lipovčan, ohrabrena priznanjem Milene Radulović da ju je silovao profesor glume dok je bila maloljetna, iznijela je na svom Facebook profilu svoju ispovijest... Ona je napisala da je silovana puno prije nego što je počela da se bavi glumom, a počela je, kaže, još u djetinjstvu. Ona je ćutala punih 15 godina prije nego što je otišla u policiju.

Jedna žena je napisala: "Kolega s posla (glumac, oženjen), za kojeg se zna da se nabacuje svakoj ženi i koleginici koju sretne, mene lično je seksualno uznemiravao kad god je mogao (pred publikom mi zagnjuri glavu u genitalije, bane mi u svlačionicu ili me dok nasamo probamo zamoli da ga zadovoljim. Ja ga odbijem, krenem da izađem - ne da. Ja odem u drugi kraj prostorije, on i dalje drži vrata, zatim krene prema meni, a ja ko u filmu unazad, dođemo do zida. U tom je momentu ušao treći kolega, koji je pomislio da petljamo nešto i da to želim. Počela sam govoriti kako je super da je došao, ali on nije želio da bude indiskretan, odnosno htio je podržati brata, muškarca, kolegu misleći da sam valjda pristala na to i pobjegao je brzinom munje", stoji u ispovijesti ove žene koja je navela da je glumica iz Tuzle.

Psiholog Armina Čerkić je navela da u našem dominantno patrijarhalnom društvu, koje slavi i glorifikuje "snažne muškarce", žene često nemaju priliku da javno govore o zlostavljanju.

"Naše društvo, ali i većina ostalih, često normalizira i opravdava ova nasilnička ponašanja. Kada se žrtva osjeća da je cijeli svijet protiv nje, oni ne vide nikakvu svrhu da govore. Kada društvo krivi svakoga i sve, ali ne i zlostavljača, žrtva neće govoriti. Mi kao društvo treba da budemo bolji. Žrtve treba da se osjećaju sigurno da govore o svom iskustvu. Niti jedna osoba koja je preživjela traumatsko iskustvo se ne treba plašiti da govori o zlostavljanju koje je doživjela. Ukoliko budemo više i otvorenije govorili o iskustvima žena i muškaraca koji su bili zlostavljani, i jačali njihov glas uz jasno i direktno osuđivanje zlostavljača, na nivou društva možemo pokazati da smo bolji", istakla je Čerkićeva.