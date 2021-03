Sve više privrednika iz Srpske na platformi eDomaće

Dobili smo priliku da se predstavimo u najboljem svjetlu i povežemo sa starim i novim kupcima i klijentima i sve to u onlajn prostoru koji je, u doba korone i brojnih ograničenja, savršena alternativa. Tako privrednici iz Srpske koji su se već registrovali na platformi eDomaće vide svojevrsnu privrednu mrežu koju je početkom godine pokrenulo Udruženje mladih ekonomista (UMEK).

U nekoliko jednostavnih koraka, kreiranjem naloga poput onih na društvenim mrežama i potpuno besplatno, postali smo znatno vidljiviji, kažu u preduzeću Sinikom iz Laktaša, jednom od 85 domaćih, privrednih subjekata koji su se na platformi već odomaćili.

"Da je ovakva platforma postojala prije tri godine, sve bi bilo mnogo lakše, jer mi je, kao mladom čovjeku i početniku u biznisu, najteže bilo ostvariti komunikaciju. Mislim da će ovaj vid uvezivanja svim privrednicima biti od velike pomoći, a naročito onima koji tek pokreću biznis. Praktično ste dobili priliku da na jednom mjestu imate bazu podataka od koje možete da počnete", objašnjava Nikola Simić, osnivač preduzeća Sinikom, koje se bavi proizvodnjom osvježivača za prostore, prije svega automobile.

Nikola kaže da je zahvaljujući specifičnim materijalima s kojima rade i kvalitetu proizvoda, preduzeće uspjelo da opstane i u doba korone, ali da je upravo otežana komunikacija s klijentima i kupcima bila najveći problem.

"Od prvog kontakta i dogovora do realizacije posla put je bio prilično dugačak. Direktna komunikacija na platformi to će sigurno promijeniti i već je dala efekte, iako su sve to tek počeci", kaže Nikola.

Komunikaciju i nekoliko njima važnih kontakata s klijentima na platformi su već ostvarili i u vinariji Jungić. Uvezali su se s nekim ugostiteljima i zasad su, kažu, prilično zadovoljni.

"Za nas je to jako lijepa i inovativna ideja, a prije svega izuzetno korisna. Značajan je taj onlajn prostor u kojem domaći proizvođači i brendovi mogu da se promovišu, uvežu i ostvare saradnju. Takav moderan, a jednostavan pristup biznisu još nismo imali", kaže Marijana Jungić, direktorka vinarije.

Očekuje da će platforma uskoro biti još "bogatija" i naglašava da bi njenoj vidljivosti i dostupnosti značajno doprinijela i aplikacija za mobilne telefone.

Upravo počinjemo sa izradom android aplikacije koja će sve ovo dodatno popularizovati, kažu idejni tvorci platforme. Od projekta čiji je zlatni sponzor kompanija Prointer ITSS kao dio Infinity International grupacije, a generalni pokrovitelj Kabinet predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović, u UMEK-u mnogo očekuju, a i samim počecima su prilično zadovoljni.

"Privrednici su već počeli da komuniciraju između sebe i ostvaruju saradnju. Imamo više od 85 registrovanih firmi, a do kraja mjeseca nadamo se da će ih biti najmanje stotinu, jer konstantno radimo na promociji. Važno je da je postupak registracije zaista jednostavan i da je sve besplatno", kaže Dušan Komljenović, potpredsjednik UMEK-a i podsjeća da se svi detalji mogu naći na edomaće.com.

Dodaje da je onlajn uvezivanje domaćim privrednicima i dalje pomalo strano, ali i da su sve više svjesni dometa takve poslovne komunikacije. Već "uvezani" priznaju da su na eDomaće postali vidljiviji ne samo svojim partnerima i "provjerenim" kupcima i klijentima, već i širom svijeta.