Sve više žena koje postaju majke u petoj deceniji života

BANJALUKA - Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, iz godine u godinu sve je veći broj žena koje postaju majke od 45. do 49. godine svog života, međutim prema riječima naših sagovornika rizik za gubitak djeteta kod žena u ovoj dobi je čak 70 odsto.

Naime, kako navode iz Zavoda, u periodu od 20 godina broj žena koje su se odlučile da postanu majke u petoj deceniji je povećan, pa je tako od 2002. do 2022. godine taj broj sa pet skočio na 19.

Kako je za "Nezavisne novine" kazala Dragana Pavlović Vasić, specijalista ginekologije i akušerstva ZU "Medico-S" u Banjaluci, trudnoća nakon 40 godina ne smatra se odmah rizičnom i može se iznijeti bez ikakvih komplikacija, međutim kako se s godinama povećava rizik za određene zdravstvene probleme, tako se povećava rizik i za trudnoću i porođaj.

"To je prije svega rizik od pobačaja, odnosno gubitka djeteta do 24. nedjelje trudnoće. Primjera radi, određena istraživanja iz 2018. godine ukazuju na to da rizik da će trudnoća završiti pobačajem kod žena u dobi od 30 godina iznosi 18 odsto, dok za žene koje imaju više od 45 godina rizik od gubitka trudnoće iznosi čak do 70 odsto. Postoji mnogo razloga koji utiču na povećanje rizika od pobačaja s godinama, a jedan je taj što su jajne ćelije sklonije genetskim anomalijama", kazala je Pavlović Vasićeva.

Prema njenim riječima, kasna trudnoća takođe nosi rizik od hromozomskih anomalija poput Daunovog, Edvardsovog i Patau sindroma.

"Statistike ukazuju da je šansa da će jedna od 60 trudnica starih 42 godine roditi dijete s Daunovim sindromom, a jedna od 12 trudnica starosti od 49 godina je pod povećanim rizikom da rodi bebu sa tim sindromom", rekla je Pavlović Vasićeva.

Kako ističe, trudnice koje imaju više od 40 godina imaju povećan rizik za visok krvni pritisak, preeklampsiju, gestacijski dijabetes, nisko usađenu posteljicu (placenta previa), odljubljivanje posteljice (abrupcija posteljice), teže podnošenje blizanačkih trudnoća (višeplodne trudnoće su česte zbog tretmana neplodnosti), prijevremeni porođaj, kao i komplikacije tokom samog porođaja, zbog čega se često završavaju carskim rezom.

"Starije trudnice moraju imati pojačan ljekarski nadzor. Ovo podrazumijeva češće preglede, više testiranja i redovnije praćenje razvoja bebe. Danas se sve veći broj žena starijih od 40 godina odlučuje na donaciju jajnih ćelija kao vid liječenja neplodnosti, a vjerovatno će ova pojava postati još prisutnija u budućnosti", kazala je Pavlović Vasićeva.

Sociolog Vladimir Vasić za "Nezavisne novine" ističe da je ovo jedan stil, odnosno kultura ponašanja koja je stigla sa Zapada.

"Činjenica je da mi deklarativno govorimo da su nam na prvom mjestu porodica, brak i djeca, ali kad pogledamo realno stanje u društvu vidimo da ipak na prvo mjesto stavljamo karijeru, te samim tim sve ostalo stavljamo po strani, bilo da se radi o braku, djeci ili porodici", kazao je Vasić, dodajući da je siguran da će ova brojka u narednom periodu nastaviti da se povećava.

"S obzirom na to u kom pravcu se kreće sistem vrijednosti i interesovanje, naročito kada je riječ o mladim ljudima u Republici Srpskoj, vrlo je moguće da ova brojka nastavi uzlaznom putanjom", kazao je Vasić.