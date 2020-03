"Sve zemlje okupirane sobom, osloniti se na vlastite resurse"

SARAJEVO - Virus korona nećemo pobijediti uz pomoć humanitarne pomoći, nego oslanjanjem na vlastite resurse, poručio je predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija nakon vanredne sjednice Savjeta ministara.

Tegeltija je konstatovao da su sve zemlje pogođene i sobom okupirane u novonastaloj situaciji vezanoj za virus korona, kao i da je neophodno da BiH objedini sve svoje resurse, koji u ovom trenutku nisu mali.

On je istakao da ključni problem u ovom momentu za BiH nisu sredstva, nego kako nabaviti opremu i transportovati je do medicinskih radnika.

"Sve zemlje bave se sobom i dobro je da nam pomognu koliko mogu, ali nama je ostalo da u ovom trenutku od svih zemalja i zemalja članica EU očekujemo da nam omoguće da za svoj novac kupimo robu koju smo kupovali i do sada u njihovim zemljama od istih njihovih dobavljača i koju ćemo kupovati kada prođe ova kriza", rekao je Tegeltija.

On je dodao da u BiH razumiju da oni imaju ograničenja ali da je tržište ne samo BiH, nego i tržište zapadnog Balkana toliko malo da ni na koji način ne može ugroziti njihove potrebe.

"Očekujemo kada to kupimo i platimo da nam omoguće da to izvezemo, a ne kada završimo cijeli proces da dobijemo nekakva rješenja kojima je zabranjeno da se to izvozi", poručio je Tegeltija.

Tegeltija je dodao da očekuje da se omogući BiH da tu robu transportuje do medicinskih radnika.