Svečano inaugurisan muftija banjalučki Nusret Abdibegović

U Ferhat-pašinoj džamiji u Banjaluci danas je reisu-l-ulema Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini Husein efendija Kavazović na svečanoj inauguraciji uručio muraselu Nusretu efendiji Abdibegoviću, muftiji banjalučkom, javlja Anadolija.

"Ako mogu kazati da sam današnjom inauguracijom potvrđen i počašćen i da sam preuzeo odgovornost da ću raditi na polju edukacije i misije islamskog obrazovanja za područje banjalučkog muftiluka u jačem intenzitetu nego što sam to do sada radio", izjavio je Abdibegović nakon svečanosti navodeći da je u Banjaluci više od godinu i po dana tako da je mogao sagledati i primjetiti pozitivne stvari i one koje je moguće unaprijediti.

Istakao je da će raditi na vraćanju i podizanju povjerenja u instituciju Islamske zajednice koja je u nekoj mjeri poljuljana, vjerujući da će projekti, komunikacija, otvorenost i susretljivost pružiće dodatni impuls vjernicima koji će biti ponosni na svoju zajednicu i sretni kao njeni članovi.

"Želim kazati da nam je stalo do podizanja većeg stepena organizacijskog sistema unutar zajednice jer reisu-l-ulema nije bezrazložno pročitao koje su moje dužnosti i obaveze. Vi ste vidjeli da nemam prava, ja imam samo obavezu da služim da radim, da organizujem. Nemam pravo da se žalim, nemam pravo da kukam ali imam pravo i obavezu da rješavam probleme, pitanja i tamo gdje su ljudi uvijek bude problema, ali tamo gdje ima spremnosti za razgovor to je prvi znak da će se problemi riješiti", naglasio je Abdibegović.

Dodao je da je u prethodnom periodu uspostavio tješnju saradnju sa crkvama i predstavnicima crkvenih organizacije koje djeluju i rade na ovom području, te da su zaključili da imaju dodirnih tačaka gdje mogu zajedno raditi i sarađivati da ljude rasterete briga.

"Imaju oni različitih opterećenja i briga, ali mi smo tu sa duhom da ih ozračimo, da im podarimo snage i nade i vjerujem da ćemo u narednom periodu imati priliku da govorimo o svjetlosti koja obasjava ovaj grad o ljubavi koja zbližava ove ljude i odgovornim ljudima koji su na čelu institucija", kazao je Abdibegović.

Reisu-l-ulema IZ u BiH Husein ef. Kavazović naveo je da su za IZ sva naša muftijstva važna i bitna, ali da je banjalučko muftijstvo specifično.

"Ono je u specifičnim uvjetima imajući u vidu da smo ovdje imali skoro sve porušeno i onda smo dizali iz pepela. Zbog toga je ono važno i važno je zbog toga što se preko ovog muftijstva prelamaju da tako kažem i ti naši međuvjerski odnosi. Smatram da je jako važno da zajednica snažno istupi u pravcu povezivanja ljudi, svedno da li to bili muslimani, pravoslavci ili katolici", rekao je Kavazović.

Dodao je da i Sarajevo i Banjaluka i Mostar imaju svoju odgovornost, ali u Banjaluci je veća odgovornost na pravoslavnom stanovništvu u odnosu na muslimane, u Sarajevu na muslimanskom, a u Mostaru na katoličkom stanovništvu i pravoslavcima u odnosu na muslimane.

"Naš muftija Abdibegović je čovjek posvećen dijalogu, posvećen uspostavljanju dobrih odnosa sa ljudima, ja se nadam će da će drugi znati iskoristiti tu njegovu posvećenost, da se uspostavi bolji i ljepši odnosi kako i priliči uljuđenim i kulturnim ljudima. To očekujem od našeg muftije, od naših imama ovdje na ovom prostoru i to očekujem naravno i od sveštenika pravoslavne i katoličkih cvećenika i Jevreja kojih ovdje svakako ima", rekao je reisu-l-ulema Husein Kavazović.