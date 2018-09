Svečano otvoreno Sjeverno krilo i centralni blok UKC-a RS

Komentari: 4

BojanBL.

Ja sam but saveza za p. i Bakira izetbegovića i tim se dičim. Iskreno , nikada nama nije bilo stalo da se nađu nekakve ubice već naprotiv da nikoga ne nađu do izbora a poslije manje više za nas , mi glavni to odlično znamo ,na drugima - na rulji nije da to znaju , mi manipulišemo njihovim emocijama , a oni to ne znaju , probavamo svašta jer smo plaćeni da srušimo institucije Republike Srpske i osnujemo svoje zajedničke bosanske i da srušimo Dodika i Željku jer su velika prijetnja ostvarivanju naše zajedničke države Bosne i Hercegovine , to je nama cilj , ostalo su samo performanse za narod , da nas podrži a blagu vezu nema i ne treba da je i ima , nije vlast za sve već za nas , sa druge strane politika nema milosti i mi apsolutno ne žalimo ni Davora ni Suzanu ni nikoga a i zašto bi a i oni su sami pristali da igraju kako mi sviramo. Veliki Pozdrav gospodi iz opozicije ,Bakiru i svima b. koji nas podržavaju , samo se veoma plašim ako izgubimo ..... naš Savez za p. na čelu sa Govedaricom koji nije vidio rata a nije ni morao , nisu svi ni ratovali , usko sarađuje sa Bošnjacima ne bi li naša država Bosna i Hercegovina konačno profunkcionisala a to je moguće samo ukidanjem entiteta koji su zaista nepotrebni i stvaranjem regija po svim studijama saveza za pobjedu i naših Bošnjaka , zar naš Davor nije na slici za Stevancića rekao vidi vidi četničića e pa ljudi i njemu je došlo iz u glavu