Sveti Trifun u vinogradima "Vukoje"

TREBINJE - Porodica Vukoje, najpoznatija vinarska i vinogradarska porodica u Bosni i Hercegovini, proslavila je Svetog Trifuna, zaštitnika vinogradara, obilježavajući na ovaj dan i rezidbu u svom vinogorju Carski vinogradi.

"Specifičnost ove zime bilo je vrijeme sa dosta padavina, bez temperaturnih minusa, tako da je i rezidba išla laganijim tokom. Orezano je oko 75 čokota i to je dobar rezultat, i u odnosu na vremenski period, i u odnosu na činjenicu koliko smo imali kišnih dana", kazao je nakon lomljenja slavskog kolača i ceremonijalne rezidbe čokota Radovan Vukoje, direktor "Podruma Vukoje 1982".

On je podsjetio da se ovih dana koristi svaki sunčan dan, kakav je u Carskim vinogradima bio i ovogodišnji Sveti Trifun, da se orežu čokoti, da se nahrane vinom kako bi dali bolji plod i da ovogodišnja berba, kako kaže, bude na nivou prošlogodišnje, koja je bila veoma dobra.

"Ovo je i najava ovogodišnje, nadam se uspješne, berbe sa naših vinogorja, koja su u protekle tri godine imala izuzetan rod i za sada ne postoji nijedan faktor koji bi najavio da takva neće biti i 2018, tim prije što su početak ove rezidbe najavile i nove nagrade, poput najvećeg priznanja u Kini za najveći vinski brend. A kada dobijete takvo priznanje u najmnogoljudnijoj svjetskoj zemlji s najvećim rastom vinske kulture - to znači da i ovu godinu već sada možemo proglasiti velikom i uspješnom", dodao je Vukoje.

On objašnjava da je ove godine planiran izvoz od 45.000 boca samo na azijski kontinent, što ne znači da se to neće i povećati u toku godine, ali je limitirajući faktor što proizvodnja vina zavisi od roda grožđa, i to isključivo sa njihova dva lokaliteta, Zasad polje i Carski vinogradi, pa ako ova vinogorja rode dobro - i "Podrumi Vukoje" će imati toliko dobrog vina, koje im, prema Radovanovim riječima, nikada nije bio problem plasirati.

"Podrumi Vukoje" su i prošloj godini bili proglašeni najboljom vinarijom u jugoistočnoj Evropi, najbolji su bili i u Hrvatskoj i u Srbiji, i pored činjenice da je hercegovačko vinogorje malo i da se nakon rata smanjilo sa prijeratnih 5.000 hektara na 3.000.

To ipak, kako kaže Radovan Vukoje, ne znači da ne mogu davati vrhunska vina, jer se i njihovo bavljenje vinarstvom uvijek zasnivalo na kvalitetu, a ne na kvantitetu, što su i glavni preduslovi za bavljenje vinskim turizmom.

"Sve veći je broj takvih turista u Hercegovini koji žele da vide ovo naše kršno tlo, da se uvjere gdje i iz čega rastu ta naša najbolja grožđa za najbolja vina, pa je i ovo jedna dobra priča koja se naslanja na vinarstvo i, štaviše, vino je jedna od perjanica brzorastućeg turizma u Trebinju i čitavoj Hercegovini", objašnjava Vukoje.

On je podsjetio da je prošla godina, osim dobrog i kvalitetnog roda, imala i početak velike, višemilionske investicije za "Podrum Vukoje" - destilerija i uljara u jednom objektu čija je gradnja pri kraju, a nakon postavljanja mašina, odnosno najmodernijeg destilatora njemačke proizvodnje, u ovoj se godini očekuju i prvi destilati - lozova rakija, u koju se polažu tolike nade da će postati isti brend kao vina Vukoje.

Prvo maslinovo ulje

Na lokalitetu Zasad polje, pored vinograda se nalazi i maslinjak porodice Vukoje sa 1.000 stabala maslina.

"Već dvije godine cijedimo ulje i ono će, po prvim najavama, biti vrhunskog kvaliteta", kaže Radovan Vukoje, uz tvrdnju da je maslina jedna od kultura na kojoj u budućnosti treba najviše raditi i koja može donijeti izvanredne prinose i kao jedna od prepoznatljivih mediteranskih biljki donijeti dobre prihode.