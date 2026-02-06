Svetosavski bal u Beču: Više od 3.000 ljudi napunilo salu palate, Trebinjci u centru pažnje

BEČ - Svetosavski bal u Beču i zvanično je počeo, više od 3.000 ljudi napunilo je kultnu palatu Hofburg, a posebnu čast imaju svi Trebinjci koji su večeras u prestonici Austrije.

Grad Trebinje je partner Svetosavskog bala, tradicionalne manifestacije koja okuplja Srbe u Austriji, ali i brojne druge zvaničnike.

Podsjetimo, Trebinje je prva lokalna zajednica iz Republike Srpske koja je partner Svetosavskog bala, a iz najjužnijeg grada Srpske u Beč je stiglo više od 200 ljudi, što dodatno govori koliko je ovaj događaj značajan za sve Trebinjce.

Na balu će se predstaviti i GKUD Alat, Gradski hor Tribunija, trebinjska Turistička organizacija kao i Muzej Herecegovine.

“Kao što i primijetite na licima ljudi, presrećni su, nisu mogli da vjeruju da će doživjeti da vas prvo što vas dočeka na ulazu na Bal prezentacija Grada Trebinja, to je nešto što je veliko, hvala svima koji su nam ukazali čast, Mladenu Filipoviću, Milanu Vidoviću, što su nam ukazali čast i pozvali da Trebinje bude partner. Naš folklor i naš hor imaće šta da pokažu na Svetosavskom balu i zasita smo oduševljeni ovom prilikom. Drago mi je što će svi ovdje prisutni imati priliku da vide naša kulturno umjetnička društva i hor, kako ne zaboravljamo ono što je tradicionalno, ono što je vrijedno, a isto tako pričagođeno ovom modernom vremenu i zaista sam ponosan što imamo čime da se pohvalimo i imamo šta da pokažemo”, rekao je Mirko Ćurić, Gradonačelnik Trebinja.

Za Trebinje ovo je prilika za jačanje veza sa srpskom dijasporom ali i za predstavljanje lokalne zajednice, kao mjesta prijatnog za život i pogodnog za investiranje.

Beč je jedini grad na svijetu koji je očuvao balsku sezonu, od novembra do februara. Poslije 100 godina pauze, u januaru 1998. godine ponovo je održan Srpski bal u Beču, od tada pod nazivom "Svetosavski bal".

(RTRS)