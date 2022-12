Svi proizvodi u BiH drastično poskupjeli za manje od godinu dana

SARAJEVO - Skoro svi proizvodi, uključujući i osnovne životne namirnice, su za manje od godinu dana drastično poskupjeli, a neki od njih za više od 50 odsto, pokazuju podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine.

Tako je riža, prema ovim podacima, u januaru ove godine koštala 3,4 KM, dok je prema zadnjim podacima iz oktobra cijena ovog proizvoda po kilogramu iznosila 4,1 KM.

Kilogram hljeba od pšeničnog brašna je u januaru koštao 2,6 KM, a u oktobru 3,2 KM.

I cijene mesa su drastično skočile u ovom periodu pa je tako kilogram junetine bez kosti u januaru bio 14,9 KM, a u oktobru 18,6 KM, te svinjetine sa kostima 7,8 KM u januaru, a 9,9 u oktobru. Kilogram svježe piletine u januaru je koštao 5,1 KM, a u oktobru 6,2 KM.

Litar mlijeka u tetrapaku je u januaru bio 1,5 KM, a u oktobru 2,3 KM, dok trenutno na policama u marketima mlijeko košta i do tri KM.

Ono o čemu se najviše pričalo su cijene goriva, koje su u ovom periodu drastično porasle. Naime, cijena dizela je u januaru ove godine bila oko 2,3 KM, a u oktobru 3,4 KM.

I cijene voća su dosta više pa su tako sada banane 3,1 KM po kilogramu, a u januaru su bile 2,4 KM, dok su jabuke bile 1,6 KM, a sada su 1,9 KM.

Topli napici su takođe poskupjeli pa je cijena kilograma mljevene kafe viša za 0,7 KM, odnosno u januaru je koštala 15,9 KM, a u oktobru 16,6 KM.

Cijene ogreva su takođe porasle te je tako kubni metar drveta sa 88 KM skočio na 108,6 KM. Cijena tone mrkog uglja je sa 175,5 povećana na 211,5 KM, a lož-ulja sa dvije na 2,9 KM.

Tako je i bijela tehnika poskupjela pa je na primjer iznos prosječne mašine za veš sa 562 KM skočio na 642,6 KM. Frižider sa zamrzivačem je bio 513,7, a sada je 555,9 KM, dok je prosječna cijena električnog šporeta sa 458,2 došla na 491,7 KM.

Jovan Vasilić, predstavnik Saveza udruženja potrošača RS i predsjednik Udruženja potrošača "Zvono" iz Bijeljine, kazao je za "Nezavisne" da su ovako velika poskupljenja mnogih proizvoda u manje od godinu dana neopravdana.

"To se vidi po rezultatu kontrola i koliko je tržnih centara kažnjeno od strane inspekcije jer su neopravdano podigli cijene. Bez obzira na kazne, cijene su ostale iste. Išli smo po marketima i provjeravali da li je došlo do pojeftinjenja nekih proizvoda, ali nismo uspjeli naći apsolutno ništa. Još možemo uzeti u obzir da je gorivo pojeftinilo prethodnih dana, ali ni to nije uticalo na spuštanje cijena", istakao je Vasilić. Dodao je da kazne od strane inspekcija nemaju efekta jer ništa nije sniženo što se tiče prehrambenih proizvoda.

"Ovo je veliko povećanje cijena i mislimo da su trgovci ukalkulisali u cijene ne samo kazne koje će dobiti, već i svoj profit", zaključuje Vasilić.

Biljana M. iz Banjaluke kazala je da je prošle godine kupila šporet za drva za oko 900 KM te da je ove godine to drastično skuplje.

"U istoj prodavnici u kojoj sam ja pazarila šporet prošle godine cijena istog je sada veća za oko 500 KM. Šokirala sam se kada sam vidjela koliko je to skuplje za samo godinu dana. Takođe, iznosi svih proizvoda su drastično skočili i veoma je teško kupiti sve što je potrebno za porodicu", navela je ova Banjalučanka.