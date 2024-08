Svjedok napada u Mostaru: "Ne smijemo izaći iz kuća"

MOSTAR - Mještanka Baćevića kod Mostara Olga Škoro rekla je da su napadači na srpsku djecu u tom povratničkom naselju režali kao psi, vrištali, prijetili i na kraju fizički napali djecu koja su se igrala, te upozorila da mještani više ne smiju izaći na ulicu.

"Ne smijemo izaći iz kuća", rekla je Olga Škoro, koja je tri dana svjedočila provokacijama i napadu na djecu u Baćevićima u četvrtak naveče na igralištu ispred društvenog doma u centru sela, prenosi Srna.

U Baćevićima, srpskom povratničkom naselju u južnom dijelu Mostara, danas je pusto, a većina mještana se plaši da će ponovo doživjeti neugodnosti ili da će njihova djeca biti napadnuta i zlostavljana ukoliko razgovaraju sa novinarima, prenosi Srna.

Olga Škoro rekla je da zadnjih dana nije ni podnošljivo, ni prijatno ni za koga, od najmlađih do najstarijih i da sinoć jedna majka nije smjela sa kolicima proći kroz selo.

"Mi više naveče ne smijemo izaći na ulicu. Ovdje dolaze autima, motorima. Kada naiđu, vrište i laju kao psi. Ja sam u nedjelju pošla u ambulantu i srela dva momka, možda su srednjoškolci, pitala sam ih šta ima novo, mislila sam da lijepe nešto poučno po toboganima i igralištu. Vidjela sam šahovnice, naljepnice HVO, naljepnice `Zrinjski to smo mi`, sjeli su na motor i vrištali, nije mi bilo baš svejedno", ispričala je Olga Škoro.

Ona je dodala da je skinula naljepnice i mislila da će to prestati.

"Još jedan dan sam ih vidjela. Lijepili su po dječjim toboganima i koševima kukaste krstove i rasparali koš. Naša djeca su to skidala", rekla je Olga Škoro čija kuća se nalazi neposredno pored igrališta.

Nakon provokacija, u četvrtak naveče je uslijedio napad.

"Neki automobil je došao i dovezao četvoricu u crnim majicama. Rekli su da su došli da pričaju sa djecom. Ako je on došao pred naš dom i udario dječaka šakom, šta očekivati? On su prijetili djeci i rekli `sad smo mi došli, a kasnije će doći starija postava, sve ćemo vas potamaniti`. To su grozne prijetnje", navela je Olga Škoro.

Predsjednik Koordinacije Srba Mostar Dušan Golo, koji je mještanin Baćevića, rekao je da su tri dana trajale provokacije i lijepljenje neprimjerenih sadržaja, a da je sve eskaliralo napadom na djecu koja su to skidala.

"Zamalo nije došlo do eskalacije sukoba, jer su oni došli sa teleskopskim palicama i spremili najgore. Poruka je bila `doći će stariji i pobiće vas sve`. Pogubno je da djeca koja su rođena poslije rata dolaze u srpsko selo i lijepe kukaste krstove", ukazao je Golo.

On je istakao da vandalizam i orgijanje podstiču određene grupe i politike, te da je zastrašujuće da se iz grada Mostara niko nije oglasio.

Mještanin Duško Savić rekao je da ga je zatekla informacija o incidentu i lijepljenju fašističkih obilježja, te da je stanovništvo Baćevića zgroženo.

"Nadam se da će nadležne institucije reagovati da bi se ovakve stvari sasjekle u korijenu i da ne bi došlo do eskalacije", dodao je Savić.

Napad na srpsku djecu u Baćevićima dogodio se u četvrtak, 22. avgusta, uveče, a iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona danas nije bilo moguće dobiti nove informacije o istrazi.

Milivojević: Politike vode u dalju podjelu grada

Zamjenik predsjednika Gradskog vijeća Mostara Velibor Milivojević rekao je da je žalosno što ga niko iz Gradske uprave nije pozvao nakon napada na srpsku djecu u naselju Baćevići, ističući da politike koje kreiraju budućnost Mostara vode u dalju podjelu grada.

Milivojević je sinoć i jutros posjetio mještane Baćevića, razgovarao sa roditeljima djece koja su napadnuta na igralištu, te im pružio podršku.

On je najavio da će prilazni putevi naselju Baćevići za nekoliko dana biti pokriveni video-nadzorom.

"Uprkos određenom strahu, mi ćemo ovo igralište napuniti djecom i omladinom i poslati poruku kako mi našu djecu odgajamo, a neka se drugi zapitaju kako odgajaju svoju djecu. Ispružena ruka je jedini način kako u Mostaru možemo da živimo", rekao je Milivojević.

On je naveo da je žalosno da se ovakve stvari i propagiranje fašizma dešava u 21. vijeku.

"Svi smo najosjetljiviji na djecu, a ovdje imamo zastrašivanje i napad na srpsku djecu pred njihovim kućama. Paušalne izjave osuda znače i dobro su došle, ali one same po sebi neće mnogo doprinijeti", ukazao je Milivojević.

On je naglasio da je najvažnije da institucije konačno pronađu i kazne počinioce.

"To bi bila prava poruka. Vrijeme je da se napravi otklon od mračnih ideologija", poručio je Milivojević.

On je naveo da postoje dokazi koji mogu dovesti do počinilaca i da se vrlo lako može doći do onih koji su uznemiravali mještane Baćevića.

"I do sada su vrlo opasne poruke ostavljane na srpskim grobljima, napadane crkve, napadane kuće i imovina, a, nažalost, nijedan slučaj nije riješen. Takvo postupanje je poruka napadačima i izgrednicima da to čine i dalje", dodao je Milivojević.

On je istakao da se u Mostaru stvari pokušavaju gurati pod tepih.

"U Mostaru se mnogo šta stavlja pod tepih i pokušava da od Mostara, koji je nazivan gradom slučajem, napravi grad uzor. Mostar jeste lijep i perspektivan grad, ali, nažalost, politike koje kreiraju budućnost ovoga grada vode u dalju podjelu grada. Mene niko iz Gradske uprave nije pozvao. To je to žalosno", rekao je Milivojević.

On je dodao da je za to da se podrži svaki čovjek i pokuša riješiti svaki problem.

"Društvo u cjelosti je zakazalo čim dozvoljavamo da nam se djeca odgajaju u ovakvim ideologijama", dodao je Milivojević.

Napad na srpsku djecu u Baćevićima dogodio se u četvrtak, 22. avgusta, uveče, a iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona danas nije bilo moguće dobiti nove informacije o istrazi.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.