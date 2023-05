Svjetski dan borbe protiv astme: Ljekari građanima mjerili plućnu funkciju

BANJALUKA - Povodom Svjetskog dana borbe protiv astme i mjeseca astme, ljekari Klinike za plućne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (UKC RS) zajedno sa farmaceutskom kućom "Providens" organizovali su javnu spirometriju za sve građane u parku "Petar Kočić" u Banjaluci.

Mnogobrojni građani odazvali su se pozivu da izmjere plućnu funkciju i dobiju odgovarajuće savjete stručnjaka shodno spirometrijskom nalazu.

Tom prilikom je Mladen Duronjić, načelnik Klinike za plućne bolesti UKC RS, kazao da proljeće sa sobom nosi izazove, a posebno alergijske i bolesti disajnog trakta.

"Spirometrija je jedan od osnovnih alata kojim mjerimo da li mogućnosti naših pluća odgovaraju našoj dobi, kilaži, visini, polu i to je jedan od prvih testova koji nam govori da li nešto nije u redu sa našim plućima. Mi, sa Klinike za plućne bolesti, želimo da skrenemo pažnju na potrebu redovnog kontrolisanja zdravlje", rekao je Duronjić.

Pojasnio je da više od 300 miliona ljudi u svijetu danas boluje od astme, a od alergijskog rinitisa gotovo pola milijarde, te da su alergije jedan od vodećih zdravstvenih problema, od najmlađe do najstarije dobi. Najosjetljivije grupe su djeca i stariji od 60 godina.

Ističe da astma nije kao bilo koja druga bolest, karcinom ili tuberkuloza, da bi se moglo egzaktno izvijestiti da je bolest.

"To nam onemogućava da imamo tačne podatke o broju oboljelih na nivou Srpske, no broj oboljelih na 100.000 stanovnika je kao i u regionu, te je negdje oko 95-100 oboljelih. Kada je alergija u pitanju, imamo alergije disajnog sistema, rinitis, alergija probavnog sistema, i to ne možemo zanemariti. Na svjetskom nivou smatra se da svaki treći čovjek ima neki vid alergije", dodaje on.

Kako kaže, u ovom dobu godine su dominantni alergeni drveta, trava, polena i čuvena kazanuša, trava koja se ponaša kao vanzemaljac na ovim prostorima.

Vlado Đajić, direktor UKC RS, rekao je da je veoma bitno organizovati ovakve preglede, kao i da bi građani trebalo preventivno ili čim osjete lake ili teške simptome da odu na pregled.

"Poznato je da veliki broj teških oboljenja bude bez simptoma, ali ako ih otkrijemo na samom početku možemo ih izliječiti", rekao je Đajić. Banjalučanin Manojlo Kragulj (88) rekao je za "Nezavisne novine" da je došao da provjeri kakva su mu pluća.

"Do sada nikada nisam provjeravao da li su pluća u redu. Inače, nemam neke zdravstvene probleme, a koristim redovnu terapiju. Svakodnevno radim vježbe koje su mi propisane zbog kičme, a svaki dan pređem oko osam kilometara i to me održava", rekao je Kragulj.