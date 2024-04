Svjetski dan svjesnosti o autizmu obilježen u Derventi

DERVENTA - Svjetski dan svjesnosti o autizmu obilježen je i u Derventi, gdje je poručeno da osobe sa autizmom i njihovi roditelji žele da budu istinski prihvaćeni od strane društva.

Da je to želja i cilj i ostalih građana Dervente, potvrđeno je kroz muzičke i likovne radionice koje su realizovane uz druženje sa predškolcima, učenicima i ostalim Dervenćanima na platou ispred Gradske uprave, a kome je prisustvovao i prvi čovjek Dervente Milorad Simić sa saradnicima.

Obilježavanje Dana svjesnosti o autizmu zajedničkim snagama su organizovali Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju "Budućnost" i Udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama i invalidnih osoba "Sunce" uz podršku grada Derventa.

Korisnici ova dva udruženja, zajedno sa mališanima iz derventskih vrtića, te učenicima osnovnih i srednjih škola poslali su zajedničku poruku da osobe sa autizmom zaslužuju podršku i razumijevanje cijelog društva.

Marina Grubiša Todorović, majka dječaka koji ima autizam, ističe da se svaki dan suočava sa poteškoćama koje autizam nosi.

"Tu smo zbog naše djece, da bi naša okolina mogla da vidi sa čim se susrećemo. Naša djeca žele biti dio zajednice, da idu u školu, da ih se ne odbacuje, jednostavno da budemo prihvaćeni. Iz dana u dan, nikada ne znamo na kakve ćemo probleme naići jer problemi sa komunikacijom, uz buku ili gužvu, mogu se različito manifestovati", objašnjava Grubiša Todorovićeva i dodaje da roditelji djece sa autizmom imaju velike poteškoće jer im se odbija pravo na dobijanje naknade kao roditelja-njegovatelja.

Tatjana Spasojević, predsjednica udruženja "Sunce", kaže da autizam preovladava u spektru smetnji u razvoju.

"Treba da se govori što više o autizmu jer sve veći broj najmlađih biva pogođen simptomima koje nosi. To je teško stanje i osobi treba pružiti punu pažnju, i to ne samo djetetu, nego i porodici, jer je to stanje koje traje čitav život. Vrlo je značajno obezbijediti aktivnosti koje će poboljšati njihov život i zato danas uz podršku lokalne zajednice želimo poslati upravo takvu poruku", kazala je Spasojevićeva u izjavi novinarima.

Sličnog je mišljenja i Vladan Popović, direktor Centra "Budućnost", koji je naglasio da autizam, ali i druga stanja i smetnje zaslužuju posebnu pažnju društva.

"Naša namjera je da pokažemo da svako dijete, bez obzira na svoje sposobnosti, zaslužuje pažnju", rekao je Popović.

U okviru obilježavanja 2. aprila, Svjetskog dana svjesnosti o autizmu, Narodna biblioteka "Branko Radičević" bila je osvijetljena plavom bojom koja predstavlja boju autizma.

