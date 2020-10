Svoju letjelicu imaju 32 bh. građanina

BANJALUKA, SARAJEVO - Sve je više registovanih civilnih vazduhoplova u BiH, ali raste i broj građana koji imaju svoju "čeličnu pticu".

Prema posljednjim podacima Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH (BHDCA), trenutno imamo registrovanu 91 civilnu letjelicu, a vlasnici su, uglavnom, aero-klubovi, njih oko 40, te fizička lica, koja imaju njih 32.

Prije tačno dvije godine civilna flota obuhvatala je 87 vazduhoplova, od čega ih je u vlasništvu građana bilo 29.

Kada se osvrnemo na još nekoliko godina unazad, uočava se da je, recimo, 2013. godine u BiH bilo registrovano 77 letjelica, od kojih je 20 aviona i jedan helikopter bio u privatnom vlasništvu.

U proteklim godinama neke od letjelica su obrisane sa spiska, a druge su dodavane. U 2020. registovano ih je dodatnih pet.

Građani BiH koji imaju letjelice uglavnom se ne mogu pohvaliti njihovim performansama, ali ni vrijednošću. Pilotiraju oni uglavnom manjim avionima, žirokopterima, jedrilicama...

Neki građani, ipak, imaju nešto veće letjelice, kao što je, recimo, jedan vlasnik tipa Storch, proizvođača "Officine Rodaro". Na jednog građanina registrovan je i helikoter tip Gazelle SA341 H.

Ali, kada se podvuče crta, a po riječima stručnjaka, "čelične ptice" u vlasništvu građana uglavnom su vrijednosti kao bolji automobil.

"Sve su to jeftinije letjelice. Ako imate novac, sve se može završiti na lak način. Završite školovanje, kupite avion i to je to. Solidan četvorosjed može se kupiti za 80.000 do 100.000 maraka. Dakle, košta kao dobar auto", rekao je za "Nezavisne" Omer Kulić, doktor nauka iz oblasti avijacije.

Po dostupnim informacijama, put do vlasništva nad avionom jednostavan je za one koji imaju novca. Možete da ga kupite i preko interneta. Potom se naprave određeni pregledi u BiH i, naravno, stekne se dozvola da se svojom letjelicom vinete pod oblake. Za dozvolu pilota motornog aviona, prema odranije dostupnim informacijama, obuka košta oko 20.000 maraka.

Tek nešto više potrebno je izdvojiti za avion, mada ima i dosta skupljih. Naime, na jednom bh. internet oglašivaču, u ovom momentu, nalazi se nekoliko aviona. Cijene su im šarolike, pa koštaju od 25.000 do 60.000 KM. U letnom su stanju, tvrde prodavci.

"Avion je servisiran i u jako dobrom stanju. Spreman je za letenje. Uz avion nudimo i preobuku ili kompletnu obuku letenja", navodi prodavac aviona, koji košta 25.000 maraka.